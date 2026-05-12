Die kürzlich geschlagene Wahl in Ungarn läutete eine Zeitenwende ein. Nicht nur in unserem Nachbarland. Ganz Europa blickt derzeit gespannt gen Osten. Mit seinem klaren Wahlsieg hat Péter Magyar das jahrelang scheinbar unerschütterliche System Orbán ins Wanken gebracht. Der neue starke Mann des Landes verspricht Reformen, mehr Nähe zur Europäischen Union und einen politischen Kurswechsel nach Jahren von Korruptionsvorwürfen, Russland-Nähe und wachsender Isolation innerhalb Europas. Doch wie tiefgreifend kann dieser Umbruch tatsächlich werden? Und welche Folgen hat der Machtwechsel in Ungarn für Österreich, die Ukraine und die gesamte Europäische Union?

In der Reihe „Hinter den Zeilen“ lädt die Kleine Zeitung am 9. Juni um 18 Uhr zu einem hochaktuellen Abend mit ORF-Journalist und Osteuropa-Experte Paul Krisai ins Foyer des Styria Media Centers ein. Krisai kennt die politischen Machtzentren des Ostens wie kaum ein anderer. Als langjähriger ORF-Korrespondent in Moskau berichtete er aus Russland während einer historischen Umbruchphase, seit Dezember 2025 leitet er das ORF-Osteuropabüro in Budapest.



Im Gespräch mit Kleine-Zeitung-Redakteurin Nina Koren analysiert Krisai die aktuelle Lage in Ungarn, die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und Europa sowie die Chancen des Systemwechsels unter Péter Magyar. Wie positioniert sich Orbáns Nachfolger gegenüber Moskau? Kann der politische Wandel tatsächlich gelingen? Und wie verändert sich dadurch das Kräfteverhältnis in Europa?

Nutzen Sie die Gelegenheit, mit einem der profiliertesten Osteuropa-Kenner des Landes hinter die politischen Kulissen Ungarns und Russlands zu blicken – live im Gespräch und direkt in der Kleinen Zeitung. Um nur 25 Euro für Club-Mitglieder (inkl. Getränke).