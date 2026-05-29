Die Premiere von „Legends for Hope“ beim Pfingstturnier des SV Eitweg wurde ein emotionaler und sportlicher Erfolg. Mit ihrer privaten Hilfsaktion konnten der ehemaliger „Mister Universum“ Klaus „Serratus“ Drescher und sein Team insgesamt 1500 Euro für zwei schwer kranke Kinder sammeln.

Eigentlich hätte Team-Manager und Kapitän Reinhard „Schlossi“ Schlossinger die Mannschaft aufs Spielfeld führen sollen. Aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung sowie einer familiären Belastung musste er seine Teilnahme jedoch absagen.

Bodybuilding-Weltmeister und Mister Universum Klaus Drescher mit „Legends of Hope“-Teammanager und -kapitän Reinhard Schlossinger © KK/Privat

Dennoch erhielt die neu gegründete Mannschaft starke Unterstützung prominenter Persönlichkeiten aus Sport und Kultur. Mit dabei waren Roland Drescher, ehemaliger Wiener Sängerknabe, Christian Drescher, SK-Sturm-Legende Hannes Reinmayr, „Mister Austria“ Christopher Dengg gemeinsam mit Freundin Sassa sowie auch Lavanttaler Rallye-Rennfahrer Jürgen Rausch.

SK-Sturm-Graz-Legende Hannes Reinmayr (links), Klaus Drescher © KK/Privat

Hilfsaktion zugunsten zweier schwerkranker Kinder

Im Mittelpunkt stand jedoch nicht der Fußball selbst, sondern die Hilfsaktion zugunsten zweier schwerkranker Kinder: Raphael und Anni. Wie im Vorfeld angekündigt, wurde die Spendenbox direkt nach dem Finale des Pfingstturniers öffentlich vor allen Zuschauern ausgezählt. Dabei konnte Klaus Drescher gemeinsam mit den Anwesenden einen Betrag von exakt 1182,18 Euro feststellen.

Die Hilfsbereitschaft setzte sich auch danach fort: Die Siegermannschaft des Pfingstturniers spendete zusätzlich 200 Euro ihres Preisgeldes für die beiden Kinder. Tags darauf kamen weitere 100 Euro hinzu. Somit ergab sich eine Gesamtspendensumme von 1482,18 Euro, die von Drescher auf insgesamt 1500 Euro aufgerundet wurde. Die Spendensumme wird zu gleichen Teilen an die beiden betroffenen Kinder übergeben. Klaus Drescher bedankte sich besonders bei allen Besucherinnen und Besuchern, die die Aktion unterstützt haben: „Jeder einzelne Euro zählt. Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft und dankbar für jede Unterstützung.“

Klaus Drescher(links) mit Mister Austria Christopher Dengg © KK/Mister Knips

Die persönlichen Spendenübergaben an die betroffenen Familien sollen bereits in den kommenden Tagen stattfinden. Dank galt auch den Verantwortlichen des SV Eitweg rund um Obmann Dietmar „Didi“ Wutscher sowie Präsident Albert Stückler, die die private Hilfsaktion im Rahmen des Pfingstturniers ermöglichten.

Für die „Legends for Hope“ war der Auftritt in Eitweg erst der Anfang. Weitere Spiele und Hilfsaktionen sind bereits geplant. Der nächste Termin steht bereits fest: Am Samstag, dem 4. Juli, wird die Mannschaft im Rahmen des Sommerfestes der „Unglaublichen“ in St. Egyden am Steinfeld in Niederösterreich vertreten sein.

Auch im kommenden Jahr möchte die Mannschaft wieder beim Pfingstturnier in Eitweg antreten – möglicherweise mit weiteren bekannten Persönlichkeiten, die gemeinsam Fußball spielen und gleichzeitig Menschen in schwierigen Lebenssituationen helfen möchten.