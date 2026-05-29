Beim Überqueren des kleinen Grenzübergangs Langegg im südsteirischen Leutschach an der Weinstraße wird man neuerdings von einem wahren Blumenmeer begrüßt. Blühende Straßenränder und Verkehrsinseln begleiten die Fahrt. Hintergrund ist ein Projekt mit dem Titel „Aktion Strassen.Bunt“ – eine Zusammenarbeit des Straßenerhaltungsdienstes mit dem Verein „Blühen & Summen“. Deren Ziel ist es, Flächen ökologisch aufzuwerten und dadurch die Artenvielfalt zu steigern.

Enormes Potenzial

Laut Experten verfügen gerade Straßenbegleitflächen in dieser Hinsicht über enormes Potenzial. Diese können als Rückzugs- und Teillebensräume für Insekten und andere Tierarten wichtige Funktionen übernehmen. Die Bedeutung dieser Flächen dürfte aufgrund der immer intensiver werdenden Landnutzung sowie der Auswirkungen des Klimawandels künftig noch weiter zunehmen.

Das Blumenmeer steht auch als Symbol für eine offene Grenze © Blühen & Summen

In das Projekt sind alle sieben Regionalleitungen des Straßenerhaltungsdienstes eingebunden, um im Vorfeld definierte Begleitflächen in artenreiches Grünland umzuwandeln. So werden neue Blühflächen und Wiesen durch Einsaat angelegt. Auf diesen speziellen Flächen soll durch die langfristige Umstellung der Pflegemaßnahmen mehr Vielfalt entstehen. „Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Naturschutz, Artenvielfalt und moderne Straßeninfrastruktur Hand in Hand gehen können“, betonte Verkehrslandesrätin Claudia Holzer bei einem Lokalaugenschein am Grenzübergang Langegg.

Symbol für Offenheit

Davon begeistert ist auch Bürgermeister Erich Plasch: „Ein blühender Grenzübergang symbolisiert Offenheit, Zusammenhalt und neues Leben. Wo früher Grenzen trennten, entstehen heute Begegnungen, Austausch und gemeinsames Wachstum über Länder und Kulturen hinweg.“