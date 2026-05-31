Richard Sherman ist Strohwitwer. Seine Frau und der gemeinsame Sohn sind vor dem siedend heißen New York in die Sommerfrische geflüchtet. Schon am ersten Abend lernt er seine neue Nachbarin kennen, blond, jung, verführerisch. Shermans Fantasie geht bald immer wieder mit ihm durch, er tagträumt davon, dem von Marilyn Monroe verkörperten Mädchen nahezukommen. Die Fremdgeh-Fantasien plagen ihn irgendwann regelrecht, Lust und Schuldgefühle, Trieb und Moral tragen ihre Kämpfe aus. Nach einem Kinobesuch zeigt das Mädchen ihm einen Trick zur Abkühlung: Sie stellt sich über einen U-Bahnschacht, der Luftzug wirbelt das weiße Kleid in die Höhe. Ein ikonisches Bild war geboren.

Abgesang auf die souveräne Männlichkeit

Der Regisseur Billy Wilder hat mit der Verfilmung des Broadwaystücks „Das verflixte 7. Jahr“ einen Klassiker geschaffen, der aus heutiger Sicht überholt ist: Eine chauvinistische Schmierenkomödie über einen älteren Mann, der sich an einem jungen Mädchen aufgeilt. Man könnte es aber auch anders sehen. Als Film über die Lächerlichkeit eines Mannes, der von der sinnlichen Energie seines viel jüngeren Gegenübers völlig überfordert ist, ja geradezu aufgesogen wird. Man könnte das als Abgesang auf eine souveräne Männlichkeit sehen. Das Verhältnis zwischen Richard und dem Mädchen gleicht dem Verhältnis, das zuerst Amerika und dann die halbe (männliche) Welt zu Marilyn Monroe hatte. Ein Tagtraum, eine Verheißung des erotischen Abenteuers, etwas, was einen rasend machte, aber zugleich eine unwirkliche Leinwanderscheinung, die man aus sicherer Entfernung betrachten konnte. Nichts Echtes, sondern etwas Ungefährliches.

In „Das verflixte 7. Jahr“ geht es nicht um das „Mädchen“ (tatsächlich hat sie im Gegensatz zu den anderen Figuren im Film nicht einmal einen Namen), sondern um den Mann. Und auch im Leben von Marilyn Monroe ging es vermutlich sehr selten um sie, sondern um die Männer, und darum, wie sie auf sie reagiert haben: Sie war zur Zeit ihres Ruhms immer eine Projektionsfläche.

In ihrem Gesicht spiegelten sich Verletzlichkeit und Sensibilität

Am 1. Juni 1926 wurde Norma Jeane Baker geboren, über Jobs als Fotomodell schaffte sie es tatsächlich zum Film. Nach einigen kleinen Rollen wurde sie durch den mittelmäßigen Krimi „Niagara“ 1953 berühmt. Es folgen im Abstand von jeweils nur wenigen Monaten „Blondinen bevorzugt“, „Wie angelt man sich einen Millionär?“, „Fluss ohne Wiederkehr“ und „Das verflixte 7. Jahr“. Der Star war geboren. Zwar gab es in den Fünfzigerjahren viele blonde „Sexbomben“, aber Marilyn war die mit Abstand populärste. Weil sich in ihrem Gesicht Verletzlichkeit und Sensibilität spiegelten, weil sie zeigte, dass sie mehr war als „das Mädchen“. Nach „Bus Stop“ 1956 muss selbst der Kritiker der „New York Times“ anerkennen: „Sie kann nicht nur die Hüften kreisen, sie ist eine wunderbare Schauspielerin.“

Zigtausende Männer fühlten sich angezogen, die realen Männer in ihrem vorwiegend wohl unglücklichen Leben wirken dagegen eher wie Staffage, Beiwerk zur großen, übermenschlichen Tragödie: Der erste Ehemann James Dougherty ist ein blasser Schemen, der vor Testosteron übergehende Baseball-Star Joe DiMaggio und der intellektuelle Schriftsteller Arthur Miller folgen. Dazu kamen Affären wie jene mit dem Präsidenten John F. Kennedy, der später selbst eine Ikone wurde.

Armes Geschöpf, supersexualisierter Vamp

Die Monroe steht auch für einen Widerspruch: Die Waren der Massenkultur werden mit größter Leidenschaft und Hingabe geliebt. Diese Anziehungskraft, die Liebe zu einem letztlich nur über Medien gekannten Produkt, hat wohl auch Andy Warhol dazu gebracht, Marilyns Konterfei für seine Pop-Art-Serien zu verwenden.

Monroes Filmkarriere gipfelte in Wilders viel besserem „Manche mögen‘s heiß“ und in John Hustons Außenseiter-Ballade „Misfits“. Der sollte ihr letzter Film werden. Am 4. August 1962, mit 36 Jahren, starb Marilyn Monroe, vermutlich ein Suizid. Das tragische Ende machte den Mythos komplett, der reale, lebendige Mensch konnte die Ikone nicht mehr zerstören. In der Erscheinung Marilyn Monroe überlagern sich Glamour und Unglück, Sexualität und Frustration, Einsamkeit und Massenkultur. Der deutsche Filmtheoretiker Georg Seeßlen sagte über Hollywood: „Egal, welchen Star aus der klassischen Zeit wir anschauen, jeder Star war ein Versöhnungsangebot zu an sich unlösbaren persönlichen und gesellschaftlichen oder kulturellen Widersprüchen.“ Auch Marilyn versöhnte die Widersprüche: zugleich beschützenswertes, armes Geschöpf und übermächtiger, supersexualisierter Vamp.