In der Regierungssitzung des Landes Steiermark am Donnerstag wurde beschlossen, dass die Verkehrsabteilung (A 16) an das Verkehrsministerium und die ÖBB herantritt, um erneut in Verhandlungen über die Zukunft der Thermenbahn zu gehen. Im Fokus steht die Prüfung der Beteiligung an der Finanzierung des Erhalts des Personenverkehrs sowie dessen Attraktivierung. Dies sei ein nächster, entscheidender Schritt zum Erhalt der Thermenbahn, wie der ÖVP-Landtagsklub in einer Aussendung mitteilt.

Optimistisch zeigt sich ÖVP-Klubobmann Lukas Schnitzer: „Das Land Steiermark zeigt damit deutlich, dass man bereit ist, seinen Teil zu leisten. Unser jahrelanger Einsatz macht sich nun bezahlt, denn dieser Schritt zu konkreten Verhandlungen über eine Finanzierung gemeinsam mit dem Bund und der ÖBB ist essentiell, um den Erhalt endgültig sicherzustellen.“

Schulterschluss aller Parteien

Wie berichtet, kam es Ende April in einer aktuellen Stunde zur Thermenbahn im Steirischen Landtag zu einem Schulterschluss aller Parteien für den Erhalt der Bahnstrecke. Damals noch offen blieb die Frage der Finanzierung.