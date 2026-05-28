Am Mittwochabend strahlte ATV die erste der beiden Vorstellungsfolgen der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ aus. Drei Bäuerinnen und elf Bauern suchen in der 23. Staffel nach der großen Liebe. Christina und Manuel haben diese schon in Staffel 22 gefunden.

Die Fischbacherin und der Drautaler fanden zwar keinen passenden Hofherren bzw. keine Hofdame, dafür einander. Im Juni zieht Manuel zu Christina an den Hof, im Oktober werden sie Eltern., wie sie der Kleinen Zeitung bereits vorab exklusiv berichtet hatten.

Die Fischbacherin und der Drautaler werden im Oktober Eltern © KLZ / Nicole Stranzl

Aus diesem Anlass stattete auch ATV dem Paar einen Besuch ab. Es gab in der Folge am Mittwoch also nicht nur neue, sondern auch alte bekannte Gesichter zu sehen. Moderatorin Arabella Kiesbacher wird kommende Woche am Mittwoch (3. Juni) um 20.15 Uhr das Geschlecht des Babys verkünden. „Wir haben ihr einen Umschlag gegeben, darin stand das Geschlecht des Babys“, verrät das Paar, das das Ergebnis bei der Verkündung selbst noch nicht kannte.

Bub oder Mädchen?

Das Baby wird „ein gesunder Bub“, ist Manuel überzeugt. Christina glaubt, es wird ein Mädchen. Auch über Namen machen sie sich schon Gedanken. „Für Mädchen hätte ich tausend Ideen, für Buben weniger“, sagt die Milchbäuerin aus Fischbach. Kurze Namen gefallen ihr weniger, sie hätte eher an Katharina oder Magdalena gedacht.

Schnell gegangen ist es auf jeden Fall. „Ich kenne meinen Körper sehr gut und hab relativ schnell bemerkt, dass ich schwanger bin. Dem Manuel ist zuerst mal das Ladel runtergehängt, als ich ihm den Test gezeigt hab“, erzählt Christina und lacht. Nach dem ersten Schock kam aber gleich die Freude. „Andere versuchen, eine Familie zu gründen, bei uns passiert es von allein. Das ist Schicksal. Ich freu mich und bin glücklich.“

Manuel hilft fleißig mit und im Juni zieht er zu ihr an den Hof. © KLZ / Nicole Stranzl

Genau wie Christina. Sie könne sich gar nicht mehr erinnern, wann sie zuletzt so glücklich war. Das gemeinsame Arbeiten mit Manuel im Kuhstall macht einfach nur Spaß, sagt sie. „Weil er selbst einen Betrieb hat, hat er Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit im Blut.“

Beim Abschiedsevent von „Bauer sucht Frau“ haben die beiden einander kennengelernt. Manuel war Christina gleich aufgefallen – „weil er so groß ist“, schwärmt sie. Nach dem Event meldete er sich sofort bei ihr. „Leicht zu erobern war Christina nicht“, erzählt Manuel.

Doch auch das Verlieben ging schnell. „Nach drei bis vier Wochen hab ich das Gefühl gehabt, dass es mitten ins Herz getroffen hat“, sagt Christina. „Zu Weihnachten hab ich mir dann gedacht: Wenn ich wen heirate, dann ihn.“ Zusammengekommen sind die beiden im November.