Der Osttiroler Felix Gall ist beim Giro d‘Italia auf dem besten Weg, im Gesamtklassement hinter dem Dänen Jonas Vingegaard Platz zwei zu erreichen. Am Sonntag, 31. Mai, wird die finale Etappe in Rom geradelt.

Davor absolviert der Giro-Tross aber noch einen Abstecher nach Friaul-Julisch Venetien. Die 20. und vorletzte Etappe am Samstag, 30. Mai, führt 200 Kilometer von Gemona nach Piancavallo - ein Pflichttermin für Kärntner Radlfans.

Die Etappe, sie soll zugleich an den 50. Jahrestag des Erdbebens 1976 erinnern, startet um 10.45 Uhr in der Caserma Goi-Emilio Pantanali. Die Kaserne wird auch als „Commercial Village“ eingerichtet, mit Bereichen für Sponsoren und Unterhaltung für das Publikum, und ist von 7.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Anlässlich des Giro wird das historische Zentrum von Gemona am Freitag und Samstag in Rosa getaucht sein.

Wo kann ich den Giro sehen?

Die „Corsa Rosa“ führt in der Region durch folgende Orte: Venzone, Bordano, Osoppo, Buja, Artegna, Tarcento, Nimis, Tricesimo, Colloredo di Montalbano, Majano, Forgaria nel Friuli, Anduins, Vito d’Asio, Clauzetto, Travesio, Meduno, Maniago, Montereale Valcellina, Aviano, Piancavallo und Barcis.

Entlang der Strecke werden sieben Großbildschirme aufgestellt, damit das Publikum das Rennen live verfolgen kann. Sie befinden sich in zentralen Bereichen bzw. auf den Dorfplätzen, samt Gastronomie: in Buja (Piazza Santo Stefano), Artegna (Piazza Marnico), Tricesimo (Piazza Giuseppe Garibaldi), Tarcento (Piazza Libertà), Forgaria nel Friuli (Piazza Tre Martiri), Meduno (Via Roma 9, Busparkplatz) und Maniago (Piazza Italia).

Hauptsponsor des Giro

Die Region arbeitet intensiv mit dem Giro zusammen. „Wir sind die erste Region Italiens, die eine so bedeutende Partnerschaft mit dem Giro d‘Italia eingegangen ist, um Friaul-Julisch Venetien als erstklassiges Reiseziel zu etablieren“, erklärt der Gouverneur der Region, Massimiliano Fedriga. Die Marke „Io sono Friuli Venezia Giulia“ ist als Hauptsponsor auf dem berühmten Rosa Trikot und an allen wichtigen Orten der Etappen – von den Startdörfern bis zur Siegerehrung – präsent.