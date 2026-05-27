Ein ausgedehnter Wohnhausbrand forderte am späten Mittwochnachmittag mehrere Feuerwehren in Fohnsdorf. Das Feuer war laut Polizei kurz vor 17 Uhr ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Fohnsdorf eintrafen, stand der Dachstuhl, der Carport und der Eingangsbereich des Wohnhauses schon in Vollbrand.

Weil es in einer ersten Meldung geheißen hatte, dass sich noch eine Person im Gebäude befindet, machten sich zwei Trupps unter schwerem Atemschutz auf die Suche. Sie mussten über ein Fenster ins Wohnhaus einsteigen, da die Hitzeentwicklung den Zugang über die Türe unmöglich machte. Wie sich bald herausstellen sollte, befand sich aber niemand mehr im Haus.

Enorme Rauchentwicklung durch den Großbrand © FF Fohnsdorf

Glutnester mussten noch einmal abgelöscht werden

Durch einen umfassenden Löschangriff der Feuerwehren Fohnsdorf und Judenburg konnte das Feuer gegen 19:15 Uhr schließlich gelöscht werden. In den späten Abendstunden entfachte der Wind die Glutnester im Obergeschoss erneut, einmal mehr musste daher ein Atemschutztrupp ins Gebäudeinnere geschickt werden, um die Nachlöscharbeiten durchzuführen.

Verletzt wurde durch den Brand niemand, am Gebäude entstand jedoch großer Schaden. Vorerst ist die Brandursache völlig unklar. Die Polizei führt noch weitere Ermittlungen durch.