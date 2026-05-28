Eine aktuelle Umfrage zeigt: Viele Menschen in Österreich fühlen sich psychisch belastet – besonders junge Frauen sind betroffen. Für die Erhebung wurden im Mai 2026 insgesamt 1000 Personen befragt, beauftragt wurde die Umfrage vom Austrian Health Forum, das am heutigen Donnerstag in Schladming startet. Dort werden rund 400 Experten aus Medizin, Wissenschaft und Politik diskutieren, worauf die Gesundheitsreform in Österreich hinauslaufen soll.

Während sich 73 Prozent der Befragten körperlich gesund fühlen, geben nur 42 Prozent an, psychisch gesund zu sein. 41 Prozent fühlen sich „eher belastet“, weitere 13 Prozent sogar „sehr belastet“. Besonders hoch ist die Belastung bei jungen Frauen: 66 Prozent der Frauen unter 35 Jahren fühlen sich psychisch belastet. Bei den Männern derselben Altersgruppe sind es 60 Prozent.

Vor allem junge Frauen fühlen sich einsam

Auch Einsamkeit spielt laut Umfrage eine große Rolle. Insgesamt geben 35 Prozent der Befragten an, sich zumindest manchmal einsam zu fühlen. Besonders betroffen sind erneut junge Frauen: Mehr als jede Zweite unter 35 Jahren fühlt sich einsam. Fast jede zweite befragte Person nimmt zudem eine Zunahme von Einsamkeit im eigenen Umfeld wahr. Christoph Hörhan, Gründer des Austrian Health Forum, fordert deshalb mehr niederschwellige Unterstützungsangebote, um psychischen Belastungen früh entgegenzuwirken.