Über die Website Artbeat.news zeigen Martina Uster und Adi Winkler ihre ganz persönliche Kunstperspektive in Venedig. Die Gründerin des Wirtschaftsethik Instituts Weiss und der ehemalige Chefredakteur-Stellvertreter der Kleinen Zeitung Kärnten leben wahlweise in Klagenfurt und Venedig.

Ein persönlicher Guide

„Nun gehen wir einen Schritt weiter und bieten allen Venedig- und Kunstfreunden zusätzlich eine Gratis-Web-App zur Kunstbiennale 2026“, sagen die beiden und fügen hinzu: „Mit interaktiven Lageplänen, allen Infos und Bewertungen, von den Giardini bis zum Arsenale.“ Der Artbeat Guide Venice Biennale ist auch mit einer Vorlesefunktion ausgestattet und ist mehrsprachig. Uster und Winkler wollen den Artbeat Guide als Ratgeber und Wegweiser verstanden wissen.

Die Kunstbiennale in Venedig ist noch bis zum 22. November zu sehen.