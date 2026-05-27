Wer Christian Burger kennt, weiß: Das Wasser begleitet ihn seit fast seinem ganzen Leben. Was einst mit Schwimmkursen begann und ihn später ins Wildwasser führte, hat den Osttiroler nun an die Spitze der Tiroler Wasserrettung gebracht. Bei der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes wurde der Obmann der Wasserrettung Osttirol zum neuen Landesleiter gewählt. Er folgt auf Michael Stock.

Das Wasser als Lebensbegleiter

Seine Leidenschaft für das Wasser entdeckte Burger schon in jungen Jahren. Das Schwimmbecken wurde ihm irgendwann zu klein, stattdessen zog es ihn ins Wildwasser. Dort erlebte er die schönen, aber auch die schwierigen Seiten des Rettungsdienstes. Gerade diese Erfahrungen prägen bis heute sein Verständnis von Verantwortung, Kameradschaft und ehrenamtlichem Engagement. Seit 1973 gehört er der Wasserrettung an und hat die Organisation in unterschiedlichsten Funktionen mitgestaltet.

Gemeinsam mit seinem Team will Burger die Tiroler Wasserrettung nun fit für die Zukunft machen. Unterstützt wird er von Anita Siller, Tobias Halder und Reinhard Hlebetz als Landesleiter-Stellvertreter. Neu geschaffen wurde zudem die Funktion des Präsidenten, die künftig der Osttiroler Meinhard Pargger übernimmt.

Fit für die Herausforderungen der Zukunft

Im Mittelpunkt der kommenden Jahre stehen Investitionen in Fahrzeuge, Stützpunkte und moderne Ausrüstung sowie die langfristige finanzielle Absicherung der Einsatzstellen. Ziel ist es, die hohe Einsatzbereitschaft der Wasserrettung in ganz Tirol zu sichern und weiter auszubauen.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden außerdem zahlreiche Mitglieder für ihre Verdienste geehrt. Ein besonderer Dank galt dem scheidenden Landesleiter Michael Stock. Mit seinem Engagement und seiner Weitsicht habe er die Tiroler Wasserrettung entscheidend geprägt und wichtige Weichen für deren Zukunft gestellt.