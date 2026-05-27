Es ist eine speziell im Softwaregeschäft gewichtige Kennzahl: „ARR“ steht für „Annual Recurring Revenue“, also den jährlich wiederkehrenden Umsatz. Generiert wird er via Abos oder Lizenzen – für die Unternehmen ist er von Bedeutung, weil er gut planbar ist.

Das in Linz gegründete Software-Unternehmen Dynatrace spricht diesbezüglich jetzt von einem „Meilenstein“. Man habe nämlich die Marke von „zwei Milliarden US-Dollar jährlich wiederkehrendem Umsatz erreicht“. Ein Plus auf Jahresbasis von 18 Prozent, beziehungsweise 16 Prozent „auf Basis konstanter Wechselkurse“.

In den USA an der Börse

Dynatrace ist zwar in New York börsennotiert, die österreichischen Standorte spielen aber immer noch eine entscheidende Rolle im Unternehmen. Das zeigt nicht zuletzt der Blick auf die Beschäftigtenzahl. Diese ist im Jahresvergleich von 5200 auf 5600 Personen gewachsen, rund 28 Prozent davon sind an den sechs österreichischen Dynatrace-Standorten in Linz, Wien, Graz, Klagenfurt, Hagenberg und Innsbruck zu finden. „Knapp 40 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich“ sind laut Dynatrace „hochqualifizierte Expertinnen und Experten aus mehr als 70 Nationen“.

23.000 Quadratmeter: Das Linzer „Engineering Headquarter“ von Dynatrace wird gerade finalisiert © Gregor Hartl

In Linz wird auch deswegen gerade das sogenannte „Engineering Headquarter“ auf rund 23.000 Quadratmeter Fläche erweitert – verbaut wird übrigens auch eine spektakuläre Fassade eines Kärntner Metallbauers. Bald soll der Campus Platz für 1500 Beschäftigte bieten. Mit dieser Investition unterstreiche Dynatrace „die Bedeutung Österreichs als zentralen Entwicklungsstandort“, wie es vom Unternehmen heißt. Dynatrace gilt als einer der Marktführer bei sogenannten „Observability-Plattformen“, eine Art Kontrollzentrum für moderne IT-Systeme.

Softwareentwicklung im Wandel

Einen „deutlichen Wandel“, so prognostiziert es Dynatrace-Gründer und -CTO Bernd Greifeneder, werde indes die rasante Technologieentwicklung, die wir im KI-Zeitalter sehen, für die „Aufgaben und Ausbildung von IT-Ingenieurinnen und -Ingenieure bringen“. Greifeneder: „Ich rechne mit einem tiefgreifenden Upskilling“. Wenn KI-gesteuerte, weitgehend autonom agierende Systeme immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit erledigen, könnten sich IT-Fachkräfte „auf geschäftskritische strategische Aufgaben konzentrieren“.