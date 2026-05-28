Es ist gleichsam der dritte Streich: Mit 1. Februar hat das Land Steiermark den Umstieg von „veralteten auf moderne Erneuerbare“ zu fördern begonnen. Mit 1. März wurde die angepasste Eigenheimförderung gestartet – Stichwort günstiges Landesdarlehen. Nun folgt mit 1. Juni die nächste Schiene: „Thermische Sanierung mit Sanierungskonzept“.

20 Millionen Euro sind dafür bis Jahresende reserviert, wenn Außenwände und Decken, Dach bzw. Kellerboden gedämmt, Fenster und Außentüren saniert oder getauscht werden. Das Gebäude muss aber mindestens 15 Jahre alt sein. Wichtig: Rechnungen vor einer Registrierung werden nicht angenommen (siehe weiter unten).

Bis zu 80.000 Euro

Je Wohnung bzw. Haus können Kosten von bis 80.000 Euro gefördert werden. Bei Gebäuden mit drei oder mehr Wohnungen sind es Kosten von jeweils bis zu 30.000 Euro. Freilich ist es mit dem Einreichen von Rechnungen und Abholen der Förderungen nicht getan. Die Idee lautet: Je mehr man saniert, desto höher der Fördergrad.

Konkret: Für das Sanierungskonzept gibt es einheitlich bis zu 210 Euro, dann hängt es von der Anzahl der Sanierungsmaßnahmen ab. Bei einer werden zehn Prozent gefördert, bei zwei 20 Prozent, bei drei 25 und bei vier sind es 30 Prozent. Mehr Schritte gibt es nicht. Beantragen können die Förderung Mieter, Eigentümer und Bauberechtigte. Wochenendhäuser, Ferien- und Zweitwohnungen sind ausgeschlossen.

Ansturm auf Bonus

Eine Kombination mit Bundesförderungen ist ausdrücklich erwünscht, in der Praxis aber schwierig: Der Sanierungsbonus ist längst aufgebraucht. Seit Februar wird nur mehr der Kesseltausch gefördert und auch da neigt sich das Geld dem Ende zu. Zuletzt waren noch 39 Millionen Euro von in Summe 360 Millionen im Topf.

Bevor man eine Förderung beantragt, muss man sich in jedefalls registrieren. Weitere Details im Laufe des Tages an dieser Stelle. Dort wird auch wieder angezeigt, wie viel der 20 Millionen Euro noch zur Verfügung stehen.

5000 Euro oder mehr

Und ja: Bei der „thermischen Sanierung mit Sanierungskonzept“ gelten auch Mindestkosten. Für eine Außenwanddämmung sind es 10.000 Euro, für die Dämmung des Daches bzw. der obersten Geschoßdecke sind es 5000 Euro. Mindestens 5000 Euro muss ebenso die Dämmung des Kellerbodens bzw. der untersten Geschoßdecke kosten. Und auch der Tausch oder die Sanierung der Fenster und Außentüren muss mindestens 5000 Euro ausmachen.