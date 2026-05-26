Obwohl der Winter vorbei ist, bleibt die L 123 (Stollinggrabenstraße) auf den Pogusch für so manchen Fahrer und seinen Lkw eine Herausforderung.

So mussten Dienstagvormittag die Einsatzkräfte rund um die St. Lorenzener und Turnauer Feuerwehr ausrücken, weil ein Lkw aufgrund von zu geringem Achsdruck eine Steigung nicht mehr bewältigen konnte.

Beim Zurückrollen prallte das Fahrzeug, das in seiner misslichen Lage beide Fahrsteifen blockierte, schließlich noch gegen die Leitschiene und blieb anschließend stecken.

„Gemeinsam konnte die Situation abgesichert und der Einsatz abgearbeitet werden“, heißt im Einsatzbericht der beiden Feuerwehren, die gesamt mit elf Kräften im Einsatz standen.