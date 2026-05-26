Es kann sein, dass ein Hub-Schrauber am Dobratsch abstürzt.

Dadurch kann das Trink-Wasser für die Stadt Villach verschmutzt werden.

Das heißt: Das Wasser kann man nicht mehr trinken.

Es kann auch sein, dass in Klagenfurt ein großes Industrie-Gebiet brennt.

Die Feuer-Wehr braucht alle Hydranten zum Löschen.

Irgendwann gibt es kein Wasser mehr.

Ein Hydrant (gesprochen: Hüdrant) ist ein Wasser-Anschluss für die Feuer-Wehr.

Das sind Beispiele, die nicht passiert sind.

So etwas kann aber passieren.

Für die Zukunft möchte man darauf vorbereitet sein.

Wir haben in Kärnten nicht zu wenig Wasser.

Es gibt aber manchmal Probleme bei der Verteilung des Wassers.

Das sagt Erich Eibensteiner.

Eibensteiner ist Chef vom Wasser-Verband Kärnten.

Die Städte Klagenfurt, Villach, St. Veit und Feldkirchen haben den Verband vor einem Jahr gegründet.

Der Verband will, dass die Regionen für lange Zeit genug Trink-Wasser haben.

Das Wasser soll dorthin geleitet werden, wo man es gerade braucht.

Dafür ist in den nächsten 11 Jahren ein 100 Kilometer langes Ring-Leitungs-Netz geplant.

Ein Ring-Leitungs-Netz besteht aus Wasser-Leitungen, die wie ein Ring miteinander verbunden sind.

Die Kosten betragen ungefähr 118 Millionen Euro.

Davon bezahlt das Land Kärnten ungefähr die Hälfte.

1 Drittel bezahlen die Gemeinden, durch die die Wasser-Leitungen verlaufen.

Einen Teil bezahlt auch der Staat Österreich.

1. Bau-Abschnitt im Wörthersee

Zuerst wird die Verbindung zwischen Klagenfurt und Villach gebaut.

Die Leitung ist 35 Kilometer lang und soll ungefähr 35 Millionen Euro kosten.

Das Ring-Leitungs-Netz wird noch im Juni oder Juli beim Land Kärnten eingereicht.

Die neuen Wasser-Leitungen sollen ab 2028 gebaut werden.

Das sagt Eibensteiner.

Zuerst wird die Leitung zwischen Klagenfurt und Velden gebaut.

Die Leitung wird am Boden vom Wörthersee laufen.

Im Jahr 2030 wird die Verbindung zwischen Feldkirchen und Villach gebaut.

Ab 2032 wird die Verbindung zwischen Feldkirchen und Klagenfurt gebaut.

Ab 2034 wird die Verbindung zwischen Feldkirchen und St. Veit gebaut.

Bis 2037 soll das ganze Ring-Leitungs-Netz fertig sein.

So kann zum Beispiel Villach Wasser aus dem Krappfeld bekommen.

Das Wasser aus dem Krappfeld kommt normalerweise nach Klagenfurt.

Klagenfurt kann auch Wasser vom Dobratsch bekommen.

Manchmal wird in einzelnen Regionen zum Beispiel durch die Urlaubs-Zeit besonders viel Wasser gebraucht.

Mit den neuen Ring-Leitungen können die Regionen mit mehr Wasser versorgt werden, falls sie zu wenig haben.

Im Jahr 2024 war das Wasser in Klagenfurt verschmutzt.

Es hat ein Problem mit den Wasser-Leitungen in Klagenfurt gegeben.

Bei so einem Problem helfen die Ring-Leitungen nicht.

Christian Schneider von der FSP weiß, dass sauberes Trink-Wasser sehr wichtig für die Bevölkerung ist.

Christian Scheider ist Bürger-Meister von Klagenfurt.

Günter Albel von der SPÖ sagt, dass der Bau von einem Ring-Leitungs-Netz lange dauern wird.

Albel ist Bürger-Meister von Villach.

Marika Lagger-Pöllinger von der SPÖ ist in der Landes-Regierung für das Wasser zuständig.

Wenn es lange nicht regnet, gibt es im Osten von Kärnten und in Ober-Kärnten schon jetzt wenig Wasser.

Deshalb muss in den nächsten Jahren in diesen Regionen auch etwas gemacht werden.

Das sagt Lagger-Pöllinger.