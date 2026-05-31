„Gut, dass wir unsere Diplomarbeit zu dritt machen. Auf sich allein gestellt hätte das keiner von uns geschafft“, ist sich Ferdinand Flucher aus Tillmitsch sicher. „Je tiefer wir in die Materie vorgedrungen sind, umso mehr weitere Möglichkeiten und Details haben sich aufgetan“, ergänzt Jakob Tritscher aus Ramsau. Der Dritte im Bunde der drei Steirer ist Jakob Hernach aus St. Johann im Saggautal.

Funktionierende Eigenbau-Anlage mit doppeltem Nutzen

Gemeinsam haben sie eine funktionierende Forschungsanlage zur Aquaponik am Moarhof in Trautenfels in der Gemeinde Stainach-Pürgg auf die Beine gestellt. Aquaponik klingt kompliziert, ist es, zumindest vom Prinzip her, aber nicht. Man meint damit die Aufzucht von Wassertieren wie Fischen, Krebsen oder Garnelen kombiniert mit der Kultivierung von Pflanzen. Dabei wird die Ausscheidung der Fische durch Bakterien in einem Biofilter in Pflanzennährstoff umgewandelt. Im konkreten Fall züchten die drei jungen Diplomanden in ihrer Versuchsanlage am Moarhof knapp 300 Welse.

Die gewonnene Nährstofflösung dient als Grundlage für die Erzeugung von Salat. „Direktor Johann Gasteiner hat gesagt, dass ihn das Thema selbst sehr interessiert. Er betreut unsere Diplomarbeit persönlich. Ohne ihn wäre das Projekt von den erforderlichen Ressourcen her nicht möglich gewesen“, sind sich die Schüler der HBLFA (Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt) Raumberg-Gumpenstein der Neuartigkeit und Besonderheit ihres Forschungsfeldes bewusst.

Tüfteln an der Automatisierung

Was den drei Freunden ein besonderes Anliegen war: Ein hoher Grad an Automatisierung soll die Verweildauer der Züchter bei der Anlage senken. Die gesamte Anlage ist smart, vor Ort wird durch Sprachbefehle gesteuert. Sogar das Öffnen des Fischbeckens wird einfach angesagt. Ein eigener von den drei Tüftlern entwickelter Fütterungsautomat verkürzt nochmals den zeitlichen Aufwand, wenn man das will.

Natürlich könnte man zur häufigeren Beobachtung der Fische auch händisch das Futter ins Becken einstreuen. Der oberösterreichische Wels-Züchter Manuel Großeiber, der acht Tonnen Edelwels jährlich auf den Markt bringt, hat den drei Diplomanden sein Wissen zur Verfügung gestellt und ihnen wertvolle Tipps gegeben. „Ohne ihn wäre uns die Aufzucht nicht so gelungen“, weiß Jakob Hernach um die enorme Bedeutung des richtigen Knowhows.

„Riesenchance für die Landwirtschaft“

Eingesetzt wurden in die vollständig selbst gebaute Anlage kleine Fische mit 28 bis 33 Gramm, derzeit wiegen sie durchschnittlich 850 Gramm, mit etwa 1,6 Kilogramm ist die Züchtung abgeschlossen. Die Zuchtbedingungen ähneln, so Ferdinand Flucher, jenen der gezüchteten Welsart in Tümpeln bei Trockenheit: „Bei weniger dichtem Besatz würden sie sich gegenseitig angreifen.“

Die Aufzucht vom Moarhof wird in ein paar Wochen bei Manuel Großeiber in Pasching weitergeführt, weil den drei Diplomanden nicht mehr so viel Zeit bis zum Ende ihres Projektes bleibt. Österreich erzeugt, so Großeiber, nur sieben Prozent des Fischbedarfs selbst. Weil der große Rest eingeführt wird, sieht Großeiber „eine Riesenchance“, das Projekt in bestehende Strukturen auf landwirtschaftlichen Höfen einzubauen. Auch, weil der Platzbedarf für die verwendeten Zuchtwelse vergleichsweise gering ist.

Pionierbetrieb in Bad Mitterndorf

Das qualitativ hochwertige Welsfilet mit seinem milden Fischgeschmack steht bereits jetzt in Betrieben der Gastronomie der Region auf den Speisekarten. Lukas und Jaqueline Waldauer aus Bad Mitterndorf liefern ihren Salzkammergut Edelwels-Frischfisch mit seinem milden Fischgeschmack seit 2020 aus. „Etwa 150 Fische im Monat“, erzählt Lukas Waldauer. Der Unterschied: Eine eigene Salatzucht betreiben sie nicht.