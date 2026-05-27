„Sie bezahlen über Ihre Stromrechnung und finanzieren dieses Millionengrab. Fordern Sie Aufklärung!“ Das steht in einem „offenen Brief“, der Anfang letzter Woche in zahlreichen Klagenfurter Haushalten landete. Die Botschaft: Die Stadtwerke Klagenfurt (STW) seien in mehrere Skandale verwickelt. Und die Bürger müssen dafür zahlen.

Von Beginn an war klar, dass die STW die Anschuldigungen nicht so stehen lassen würden. Der städtische Energieversorger bezeichnete den anonymen Postwurf umgehend als falsch und diffamierend. Er würde ausschließlich der Rufschädigung dienen, rechtliche Schritte seien bereits in Prüfung. Gegen wen, blieb zunächst offen.

Provisionen als Auslöser?

Intern dürfte die Suche nach dem mutmaßlichen Auftraggeber aber rasch vorangeschritten sein. Bereits am 20. Mai informierte STW-Vorstand Erwin Smole den Aufsichtsrat per Mail über einen konkreten Verdacht. Demnach soll hinter der Aktion ein in der Energieberatung tätiges Unternehmen stehen, dessen Geschäftsführer „uns bekannt ist“, wie Smole schreibt. Bekannt deshalb, weil das Unternehmen österreichweit Strom und Gas der STW vermarktet. Allerdings nicht direkt, sondern als selbstständiger Vertriebspartner innerhalb eines pyramidenförmig organisierten Netzwerks.

STW-Vorstand Erwin Smole nannte dem Aufsichtsrat den Namen des mutmaßlichen Verfassers © Markus Traussnig

Seit zu Jahresbeginn zwischen den Unternehmen an der Spitze dieses Systems ein Streit ausgebrochen ist, stockt der Provisionsfluss. Die Kleine Zeitung berichtete mehrmals. Untergeordnete Vertriebspartner beklagen, seit Monaten kein Geld mehr für ihre Leistungen zu erhalten. Die Schuld dafür geben sie auch den STW.

Klage wurde eingebracht

Ob mit einem von ihnen die Emotionen durchgegangen sind? Unklar. Auf Anfrage beantwortete das von Smole genannte Unternehmen die Frage nach der Urheberschaft am Postwurf weder mit Ja noch mit Nein. Stattdessen heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme: „Es geht hier nicht darum, wer auf Missstände aufmerksam macht, sondern wie es dazu kommen kann, dass derartige Missstände überhaupt möglich sind und offenbar über Monate toleriert werden.“

Fest steht aktuell nur: Der Fall wird die Gerichte beschäftigen, denn die STW haben Klage eingebracht. Auch jene Logistikfirma, die die Postwürfe verteilt hat, möchte bei der Aufklärung helfen. Für den Inhalt verantwortlich sei jedoch ausschließlich der Auftraggeber, betont die dortige Geschäftsführung.