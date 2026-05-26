Das Magnesit-Schaubergwerk Hohentauern ist in die Saison 2026 gestartet. Gemeinsam mit den Projektpartnern Naturerlebnispark Hohentauern rund um Erich Moscher, dem Knappen- und Hüttenverein Trieben/Hohentauern unter Obmann Fritz Fleischmann sowie der Arbeitsgemeinschaft für Geschichte (AGGA) erfolgte am 24. Mai die offizielle Eröffnung.



Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, das Magnesit-Schaubergwerk zu besichtigen. Besonders an heißen Tagen entwickle sich das Bergwerk zunehmend zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien, heißt es seitens der Veranstalter.

Weitere Bereiche wie das „Museum im Berg“ sowie der „Cristal Dome“ sollen in den kommenden Wochen folgen.

Das Magnesit-Schaubergwerk Hohentauern ist derzeit freitags, samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr bei Schönwetter geöffnet.