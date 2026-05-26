Wie bereiten sich die Superstars des Giro d‘Italia auf eine Etappe vor? Diese Frage stellen sich nicht nur Fans der einzigartigen Radrundfahrt. Eine Antwort darauf lieferte zuletzt etwas überraschend Österreichs Aushängeschild Felix Gall. Der Osttiroler wurde im Mannschaftsbus seines Decathlon-Teams gefilmt, als er mit seinen Kollegen zu lauter Partymusik tanzte. Aus den Boxen erklang im Apres-Ski-Stil dann der Text: „Felix Gall ist schneller als der Überschall. Felix Gall, er gewinnt auf jeden Fall!“

Darauf angsprochen, kam Gall ins Schmunzeln. „Spielst du auf etwas an?“, fragte er den Eurosport-Reporter, als er die Frage nach der musikalischen Vorbereitung gestellt bekam. „Ich habe das tatsächlich in der Vorbereitung vor den Etappen drei bis vier Stunden in meinem Kopf gehabt. Erst im Finale war der Fokus dann zu stark, dass er weg war.“