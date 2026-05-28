Die Geschichte der Frau, die im Ortsgebiet von Schladming 86 km/h gefahren ist, von der Polizei abgestraft wurde und daraufhin Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) einreichte, sorgte vergangene Woche für Aufregung. Wie berichtet, überprüft der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) deswegen die Rechtmäßigkeit des 40 km/h-Tempolimits im Ortsgebiet von Schladming.

Nun meldete sich der Schladminger Anwalt der mutmaßlichen Raserin, Hans-Moritz Pott, zu Wort. Er erklärt, wie es dazu gekommen ist: „Meine Mandantin wurde an der Ortseinfahrt aufgehalten. Laut Polizei war sie mit 86 km/h unterwegs, sie haben ihr deswegen den Führerschein abgenommen. Das ist immer der Fall, wenn man mehr als 40 km/h über dem Limit fährt.“ Sie sei daraufhin in die Kanzlei gekommen und habe ihn um Hilfe gebeten. „Sie hat gesagt, es wurde falsch gemessen.“

Anwalt überzeugt: Es kommt Tempo 50

Was für Pott hingegen das schlagendere Argument war: „An dieser Stelle gibt es keine Notwendigkeit für 40 km/h, dort gibt es keinen Kindergarten, keine Schule und kein Krankenhaus.“ Denn erwischt wurde die junge Ramsauerin auf der Ramsauerstraße (L 711) auf Höhe des dortigen Autohauses. Deswegen habe er eine Beschwerde beim LVwG eingelegt, die wiederum ein Normprüfungsverfahren beim VfGH angeregt hat. Dort werden nun unter anderem „die fachlichen Grundlagen“ für die Einführung des 40ers überprüft.

Der Anwalt ist überzeugt, dass er Recht bekommt und das Tempolimit gekippt wird. Dann würde im Ortsgebiet von Schladming 50 km/h gelten. „Meine Mandantin bekommt dann trotzdem eine Strafe und eine Vormerkung, aber sie verliert ihren Führerschein nicht.“ Der Bemerkung des Schladminger Bürgermeisters, Hermann Trinker, man würde Tempo 40 dann einfach erneut verordnen, widerspricht Pott: „Er kann sich über die Entscheidung des VfGH nicht einfach hinwegsetzen, wenn sich die Umstände vor Ort nicht ändern. Das wäre Amtsmissbrauch.“

Der Schladminger Anwalt (und früherer Vizebürgermeister) Hans-Moritz Pott © KLZ / Veronika Höflehner

Entscheidung frühestens im Juli

Was sagt der Anwalt zur vielerorts geäußerten Kritik an der jungen Ramsauerin, die ihr fehlende Verantwortungsübernahme nachsagt? „Sie ist zu schnell gefahren und steht dazu. Ein Ortsgebiet mit 50 km/h ist normal, aber man muss es nicht noch weiter heruntersetzen, wenn es kein Gefahrenpotenzial gibt.“ Es sei auch nicht das erste Normenkontrollverfahren, das er für einen Mandanten nach einer Strafe angeregt hat. In einer nicht weit von Schladming entfernten Gemeinde musste daraufhin das Ortsschild verrückt werden, erzählt Pott.

Ähnliches hört man auch vonseiten des VfGH: „Eine Überprüfung von Geschwindigkeitsbeschränkungen kommt öfter vor, dies ist also kein Einzelfall“, so Sprecherin Cornelia Mayrbäurl nach Anfrage der Kleinen Zeitung. Eine Statistik über die Zahl der Fälle oder den Ausgang gäbe es nicht. Ob eine Neuverordnung von Tempo 40 nach der VfGH-Entscheidung möglich ist, darüber wollte sie keine Auskunft geben. Nur so viel: „Mit einer Entscheidung ist frühestens im Juli zu rechnen.“