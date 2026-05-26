Wer rund um den Voitsberger Hauptplatz auf der Suche nach einem Geschenk ist, landet gerne einmal bei Isolde Hörander respektive ihrem „kleinen netten Laden“. Ihre selbst gestalteten Kerzen und der Dekoschmuck etwa werden gerne für Hochzeiten, Taufen und Co. gekauft. Auf Bestellung kann alles individuell gestaltet werden. Jetzt feiert die Bärnbacher Unternehmerin, die lange im Papierfachgeschäft Nemetz gearbeitet hat, ihr 10-jähriges Jubiläum.

Leidenschaft für das Geschäft

Dazu gratulierte kürzlich eine Abordnung der WKO-Regionalstelle Voitsberg: Regionalstellenobmann Peter Sükar, „Frau in der Wirtschaft“-Bezirksvorsitzende Riki Vogl und Regionalstellenleiter Lukas Kalcher statteten dem „kleinen netten Laden“ einen Besuch ab und überbrachten Hörander ihre Glückwünsche. Besonders lobend hoben die Wirtschaftsvertreter dabei Höranders Warenqualität, Individualität, Kunsthandwerk und Kundennähe hervor.

Das Jubiläum sei ein sichtbares Zeichen für Kontinuität, Mut zur Weiterentwicklung und Leidenschaft für den eigenen Betrieb. Hörander trage auch einen wichtigen Teil zur Belebung des Voitsberger Hauptplatzes bei. Hörander investiert auch in ihr Geschäft, im Herbst 2024 baute sie die Räumlichkeiten etwa um.