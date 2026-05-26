Am Dienstag gegen 9.35 Uhr fuhr ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit seinem Auto im Ortgebiet von Althofen auf der Silberegger Landesstraße (L 82) und wollte in die Krappfelder Gemeindestraße einbiegen. Dazu hielt er an und wartete den passierenden Gegenverkehr ab.

Als er im Anschluss nach links abbog, dürfte er laut derzeitigem Ermittlungsstand einen 58-jährigen Fußgänger, der die Straße am Schutzweg überquerte, nicht gesehen haben und kollidierte mit ihm. Der 58-Jährige wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel danach auf die Fahrbahn.

Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung in das Krankenhaus Friesach eingeliefert. Da die Windschutzscheibe des Autos nach dem Unfall schwer beschädigt war, wurde dem 82-Jährigen die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug untersagt.