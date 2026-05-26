Am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr wollte ein 72-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Klagenfurt-Land eine Seilwinde an seinem Traktor ankoppeln. Dazu startete er seinen Traktor von außen ohne sich zu vergewissern, ob ein Gang eingelegt war. Plötzlich sprang der Traktor nach vorne und drückte den 72-Jährigen gegen eine Holzsäule des Carports.

Kurz darauf wurde er von seiner Frau verletzt am Boden gefunden. Sie setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der schwer verletzte Mann wurde vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.