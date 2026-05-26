Die Pfarrtheatergruppe Allerheiligen-Mürzhofen sorgte im Frühling mit der Boulevardkomödie „Wer ist im Bett mit dem Butler?“ an drei Abenden für beste Unterhaltung in der Kulturhalle Allerheiligen. Pointierte Wortverdreher, ein spielfreudiges Ensemble und ein Schuss augenzwinkernder Pfarrhumor ließen kein Auge trocken. Das Publikum dankte mit Lachsalven und viel Applaus.

Letzteren verdient sich die engagierte Pfarrtheatergruppe auch nach den Vorführungen. Denn man spendete zuletzt 2000 Euro aus den Einnahmen der Theaterveranstaltungen an das Sozialamt der Stadtgemeinde Kindberg für bedürftige Familien. „Wir bedanken uns hiermit stellvertretend für viele anonyme Spender in Kindberg“, freuen sich die Verantwortlichen der Stadtgemeinde.