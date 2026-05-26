Nach der Premiere im Vorjahr wurde die HLW Leoben erneut zum Treffpunkt für junge Filmkunst und kreative Visionen. Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrgangs der Kommunikations- und Mediendesign-Klassen (KOMD) produzierten Kurzfilme und präsentierten diese schließlich vor einem Publikum und einer Jury. Das Thema konnte beliebig gewählt werden, so entstanden Werke, die aktuelle gesellschaftliche Themen wie Künstliche Intelligenz, Femizide oder schwere persönliche Schicksalsschläge aufgreifen.

Nach einem Jury-Voting durch Schauspieler Julian Waldner, Regisseurin und Drehbuchautorin Sabine Rinnhofer sowie Moderator und Filmemacher Robert Rabensteiner und einem Publikumsvoting setzte sich der dystopische Kurzfilm „The Game“ durch und gewann den diesjährigen CineStar Award. Der Film zeigt eine Welt, in der Menschen zum Spielball einer höheren Macht werden. Auf Platz zwei landetete „(Un)Seen“, gefolgt von „Land der toten Frauen“.

Über den Sieg freuten sich Laura Gaber, Gil Kuttner, Anja Liebmann, Leonie Pretterer und Sarah Stelzer aus der 4DH.