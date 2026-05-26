Unter dem Motto „Tat.Ort Jugend – Für Biene und Land, gemeinsam Hand in Hand“ organisierten die Mitglieder der Landjugend Ligist-Krottendorf unter Obmann Philipp Fraißler und Leiterin Melanie Wibner in der Volksschule Ligist einen spannenden Tag mit einem abwechslungsreichen Programm. Dieses Projekt mit der Landjugend Ligist-Krottendorf soll das Bewusstsein für Natur, Nachhaltigkeit und Schutz der Insekten, besonders der Bienen, bei den Kindern schaffen.

Ziel ist es, den Kindern spielerisch Wissen über regionale Lebensmittel, nachhaltige Landwirtschaft und deren Bedeutung für das Ökosystem zu vermitteln. An acht Stationen zeigten sich die Volksschüler hochmotiviert, sammelten auf spielerische Weise eine Vielzahl an Informationen und konnten ihr Wissen im Wettkampf unter Beweis stellen.

Volksschuldirektorin Heidemarie Hohensinner bedankte sich im Namen ihres Teams bei allen Kindern für die tolle Mitarbeit sowie bei der Landjugend Ligist-Krottendorf für den spannenden Vormittag und die perfekte Vorbereitung dieses Projekttages.