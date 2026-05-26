Das sonnige und warme Wetter am langen Pfingstwochenende lockte wieder einige Motorradfahrer ins Mürzer Oberland. Für einen Lenker endete eine Ausfahrt auf der B 23 (Lahnsattelstraße) in Richtung Mürzsteg allerdings im Straßengraben, nachdem er in einer Kurve von der Straße abkam und mit einer Verkehrstafel kollidierte. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt.

Der B 23 war am Pfingstmontag Schauplatz eines Motorradunfalls © FF Krampen

Der Motorradlenker wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Krampen sicherte die Unfallstelle ab, stellte einen Brandschutz her und barg das Motorrad aus dem Straßengraben. Die FF Neuberg unterstützte die Nachbarwehr bei diesen Arbeiten. Auch die Polizei war vor Ort.