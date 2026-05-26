Als eines der blutigsten Wochenenden auf den steirischen Straßen ging Pfingsten 2007 in die Geschichte ein. Elf Menschen verloren damals binnen weniger Tage ihr Leben durch Unfälle. Verkehrstote gab es heuer in der Steiermark zum Glück keine, doch auch Pfingsten 2026 wurde zum negativen Ausreißer in der Statistik. Gleich sechs Lenkern wurde ihr Fahrzeug nach extremen Geschwindigkeitsüberschreitungen vorläufig abgenommen.

Der letzte von ihnen ist ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Kärnten, der Montagnachmittag auf der Fahrt über die Soboth im Eibiswalder Ortsteil Aibl in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geriet. 196 km/h wurden bei ihm gemessen – bei maximal erlaubten 100 km/h. Folge: Führerschein weg, Motorrad weg. Als wenig später in Soboth ein Südsteirer (23) mit 170 km/h erwischt wurde, musste dieser „nur“ den Schein abgeben. Anzeigen und Geldstrafen durch die Behörde sind weitere Konsequenzen für beide Raser.

Oberst Kurt Lassnig ist Leiter der Landesverkehrsabteilung © KLZ / Sarah Ruckhofer

Weitere Fälle ohne Kfz-Abnahme

„Es gab darüber hinaus noch einige andere exzessive Geschwindigkeitsüberschreitungen, aber diesen Lenkern konnte das Fahrzeug nicht abgenommen werden, weil sie nicht die Besitzer waren“, weiß Oberst Kurt Lassnig, Leiter der Landesverkehrsabteilung. Die Häufung von Extremrasern kann er sich nur durch die Kombination von Prachtwetter, dem verstärkten Ausflugs- und Transitverkehr erklären. Denn die Vorfälle passierten quer durch das Land zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten.

Triesterstraße als Rennstrecke in Graz

So wurden am Samstagabend fast zur gleichen Zeit zwei Autofahrer in der Grazer Triesterstraße mit 119 bzw. sogar 143 km/h gestoppt. Die vierspurige Durchfahrtsstraße wird immer wieder als Rennstrecke missbraucht, im aktuellen Fall wird ein Zusammenhang mit einem Treffen der Tuningszene in der Nähe nicht ausgeschlossen. Besonders hervorgestochen ist auch ein 26-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Liezen, der am Samstag auf der Salzkammergutstraße bei Stainach-Pürgg eine Zivilstreife überholte, als diese gerade selbst beim Überholen war. 188 km/h zeigte das Messgerät der Streife bei der Nachfahrt an. Sein Motorrad wurde einkassiert, er und zwei weitere rasende Biker mussten den Führerschein abgeben.

Eine Schwerpunktaktion wie zuletzt Ende April habe es über Pfingsten nicht gegeben, versichert der oberste steirische Verkehrspolizist. „Es gab aber die Anweisung an die Bezirke, die Ressourcen für den Verkehrsdienst einzuteilen. Auch wir als Landesverkehrsabteilung waren viel unterwegs“, sagt Lassnig. So stehen in der Bilanz 11.433 Geschwindigkeitsübertretungen – allein rund 10.000 davon durch stationäre und mobile Radarüberwachung. Kein anderes Bundesland hatte mehr.

In Kärnten gab es bereits eine Versteigerung eines Raser-Autos, der Bestbieter zog danach aber sein Anbot zurück © Dorotheum Klagenfurt, Polizei

Noch keine Kfz-Versteigerung in der Steiermark

Zurück zu den Kfz-Beschlagnahmungen. Diese sind ja erst seit etwas mehr als zwei Jahren rechtlich möglich. Vorläufige Abnahmen durch die Polizei gibt es bei Übertretungen von mindestens 60 km/h im Ortsgebiet und 70 km/h im Freiland. Dann prüft die Behörde innerhalb von zwei Wochen unter anderem die Eigentumsverhältnisse und die Vorgeschichte des Rasers hinsichtlich weiterer Übertretungen. Von den insgesamt 42 bis zum Pfingstwochenende vorläufig beschlagnahmten Fahrzeugen in der Steiermark ist laut Sarah Kastner (Landesverkehrsbehörde) noch kein einziges versteigert worden. Die einzige behördliche Kfz-Abnahme ging letztlich sogar bis zum Verfassungsgerichtshof. Der entschied Ende April, dass die Beschlagnahmung von Raserautos bzw. Motorrädern grundsätzlich verfassungskonform ist. Es dürfe aber keine Ausnahme für geleaste Fahrzeuge geben. Bis Oktober 2027 wird das Gesetz dahingehend repariert.