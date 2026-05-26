Zeitpuffer einplanen, Geduld mitbringen und eventuell auch eine Flasche Wasser angesichts der Hitze: So in etwa lautet die Losung für jene Fahrgäste, die in den nächsten Tagen von einer Protestkundgebung im Grazer Zentrum betroffen sind. Denn an zwei Tagen sorgen diese für vorübergehende Anhaltungen von Grazer Öffis: Am 28. Mai wird gegen den Sparkurs im Bund protestiert, der aus Sicht der Veranstalter den Wissenschaftsstandort Steiermark gefährde – und am 30. Mai findet eine Fahrraddemo zum Thema „Kidical Mass – Kinder sind auch Verkehr“ statt.*

Den Auftakt macht man also am 28. Mai ab 14 Uhr vom Grazer Stadtpark (Wilhelm Fischer Allee) via Erzherzog-Johann-Allee und Sporgasse zum Hauptplatz führt (Ankunft gegen 15.15 Uhr). Die Folge: Die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6, 7 sowie die Buslinie 30 werden vorübergehend gestoppt.

Lendkai wird gesperrt

Demo Nummer zwei geht dann am 30. Mai über die Bühne: In diesem Fall beginnt die Versammlung um 13 Uhr vor dem Kunsthaus am Lendkai – dieser ist dann auch bis etwa 16 Uhr gesperrt. Zudem werden die Straßenbahnlinien 1, 4, 7 und 16 sowie die Buslinien 30, 31E, 32, 33, 39, 40 ,58, 63 und 67.

*Diese Informationen wurden auf Anregung unserer Leserinnen und Leser ergänzt.