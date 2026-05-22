Wie lange sie noch die Ärmel hochkrempeln werden, sei noch offen, meinten die Bauarbeiter am Dienstag – mit Blick auf jenes Loch, das sie auf dem Grazer Riesplatz ausgehoben hatten, direkt vor dem LKH-Areal. Irgendwie schwang die Hoffnung mit, dass der Defekt der Fernwärmeleitung darunter rasch behoben werden kann. Mittlerweile aber ist klar, dass es kompliziert als gedacht ist – und sowohl Autolenker als auch Gäste der Regionalbusse, die von der Ries bzw. aus der Ragnitz kommen, noch Wochen Geduld brauchen.

Denn wie nun seitens der Energie Graz gegenüber der Kleinen Zeitung verrät, werden die Bauarbeiten voraussichtlich bis 12. Juni dauern. Man sei aber bemüht, so rasch wie möglich voranzukommen – und jedenfalls den morgendlichen Berufsverkehr möglichst wenig zu behindern: Daher ist am Riesplatz täglich von 9 bis 16 Uhr eine Spur stadteinwärts gesperrt. „Außerhalb dieser Zeiten ist der Baustellenbereich ungehindert passierbar“, betont man seitens der Energie Graz.