Ein 39-jähriger kroatischer Staatsangehöriger lenkte Montagmittag um 12 Uhr sein Auto auf der A 10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und prallte in weiterer Folge gegen den Betonsockel einer Verkehrsüberwachungskamera.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die A 10 Tauernautobahn war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz standen neben Notarzt und Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren Feistritz/Drau und Töplitsch mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften.