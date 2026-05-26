Die USA haben Raketenstellungen im Iran angegriffen. Außerdem seien iranische Schiffe attackiert worden, die im Bereich der Straße von Hormuz Minen legen wollten, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Zentralkommando CENTCOM. Dieses betonte zugleich, dass sich die US-Streitkräfte angesichts der geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg derzeit „zurückhalten“. Bei den Luftangriffen habe es sich um „Selbstverteidigungsmaßnahmen“ gehandelt, sagte CENTCOM-Sprecher Tim Hawkins.

US-Angriff im Bereich der Insel Larak

Iranische Medien berichteten, es habe nach einem US-Angriff im Bereich der Insel Larak in der Straße von Hormuz mehrere Tote gegeben. Das US-Militär machte zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern und nannte keine weiteren Details zu den Angriffen auf die iranischen Ziele.

Obwohl die Waffenruhe im Iran-Krieg weitestgehend hält, hat es rund um die Straße von Hormuz schon mehrere gegenseitige Angriffe gegeben. Anfang Mai etwa attackierte der Iran US-Militärschiffe in der Meerenge mit Raketen und Schnellbooten, die USA griffen Ziele auf dem iranischen Festland an.

Nach optimistischen Aussagen hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag die Hoffnung auf eine rasche Vereinbarung mit dem Iran aber wieder gedämpft: In seinem Online-Dienst Truth Social schloss er eine „übereilte“ Übereinkunft aus. Unterdessen stiegen am Dienstag die Ölpreise, da der Optimismus der Anleger hinsichtlich eines bevorstehenden Friedensabkommens durch die aktuellen US-Luftangriffe gedämpft wurde.

Trump kündigt Zerstörung von iranischem Uran an

Erklärtes Kriegsziel der USA und Israels ist es, den Iran davon abzuhalten, Atombomben zu entwickeln. Besonders kritisch sieht die US-Regierung dabei Irans Anreicherung von Uran, das als Rohstoff zum Bombenbau dienen könnte. Trump erklärte in sozialen Medien, der Iran müsse sein bisher angereichertes Uran entweder „sofort“ zur Vernichtung an die USA übergeben oder etwa einer Zerstörung unter Aufsicht im Iran zustimmen.

Der Prozess solle von Atomenergie-Experten überwacht werden, schrieb Trump und verwies dabei auf die „Atomenergie-Kommission“. Unklar war zunächst, ob er damit eine US-Behörde oder möglicherweise die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA mit Sitz in Wien meinte.

Der Iran verfügt über mehr als 400 Kilogramm hochangereichertes Uran, das relativ leicht in waffenfähiges Material umgewandelt werden könnte. Das radioaktive Material soll infolge von US-Angriffen auf unterirdische Lagerstätten aber tief unter Schutt begraben sein. Trump machte nicht deutlich, ob er bei seiner Forderung nach einer Zerstörung des angereicherten Urans nur diesen Vorrat meinte oder auch Uran-Bestände mit einem niedrigeren Grad der Anreicherung.

Abkommen für Rubio trotz US-Attacken weiterhin möglich

US-Außenminister Marco Rubio hält trotz der jüngsten Angriffe seines Landes auf den Iran ein Abkommen mit Teheran über ein Ende des Krieges weiterhin für möglich. Bei einem Besuch in Indien verwies Rubio am Dienstag auf die im Laufe des Tages geplanten Verhandlungen in Katar. „Wir werden sehen, ob es dabei Fortschritte gibt.“

Zu einem möglichen Abkommen mit Teheran und den geplanten Verhandlungen in Katar sagte Rubio vor Journalisten: „Es gibt viel Hin und Her bezüglich bestimmter Formulierungen (...), deshalb wird es wohl noch ein paar Tage dauern.“ US-Präsident Donald Trump habe „den Wunsch geäußert, eine Einigung zu erzielen“, fügte Rubio in Jaipur hinzu. „Er wird entweder einen guten Deal abschließen - oder gar keinen.“

Zugleich forderte Rubio von Teheran erneut die Öffnung der Straße von Hormuz: „Sie wird am Ende offen sein - auf die eine oder andere Weise.“ Das iranische Vorgehen in der für die Weltwirtschaft wichtigen Meerenge sei „rechtswidrig und illegal - es ist für die Welt untragbar und nicht akzeptabel“.

Israel und die USA waren am 28. Februar gemeinsam gegen den Iran in den Krieg gezogen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu teilte am Sonntag mit, bei einem Telefongespräch mit Trump am Vorabend seien sich beide einig gewesen, „dass jedes endgültige Abkommen mit dem Iran die nukleare Gefahr beseitigen muss“. Dies bedeute, dass die iranischen Anlagen zur Urananreicherung abgebaut und die Bestände an hochangereichertem Uran aus dem Land entfernt werden müssten.