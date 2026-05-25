Bei einem Unfall mit einem Quad wurden Montagnachmittag in Kroisbach an der Feistritz (Gemeinde Großsteinbach) der 38-jährige Lenker und ein mitfahrender Dreijähriger schwer verletzt. Der Lenker, ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, nahm das Quad, ein vierrädriges Kraftfahrzeug, gegen 16 Uhr in einer Hauseinfahrt in Betrieb. Auf seinem Schoß saß das dreijährige Kind eines anwesenden Bekannten, ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Bereits nach einigen Metern stürzte das Quad seitlich um. Beide Personen – sie trugen keinen Helm – wurden nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Oberwart eingeliefert.

Ein Alkotest beim 38-Jährigen ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Vorfall wird der Staatsanwaltschaft Graz vorgelegt, weiters wird der 38-Jährige wegen seiner Alkoholisierung und weiterer verkehrsrechtlicher Übertretungen an die BH Hartberg-Fürstenfeld angezeigt.