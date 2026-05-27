Die SPÖ hat sich von Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) im Landtag nur zu gerne „einladen“ lassen, ihm Vorschläge für die Budgetkonsolidierung zu liefern. Max Lercher und Gemeindevertreter-Chef Mario Abl schlagen nun vor, bei den steirischen Regionalmanagements anzusetzen. Diese „müssen den Städten und Gemeinden konkret helfen, Fördermittel sichern und auch Ansuchen sowie Projekte professionell abwickeln – oder sie haben ihre Aufgabe verfehlt“, lautet die Stoßrichtung.

Den Roten geht es nicht darum, die Gremien auf Regionalebene zu streichen, sondern um eine Weiterentwicklung. „Wir wollen Regionalmanagements, die professionell arbeiten, personell ordentlich ausgestattet sind und operative Aufgaben tatsächlich übernehmen“, sagt Lercher. Vom Landesrechnungshof, der die Regionalmanagements derzeit prüft, erwartet man sich wertvolle Empfehlungen.

Sollte sich herausstellen, dass es keinen Mehrwert gibt, dann „müssen wir ehrlich genug sein, die Strukturen abzuschaffen. Das Geld muss dann direkt bei den Städten und Gemeinden ankommen“, meint Lercher.