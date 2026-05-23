Frontal zusammengekracht sind Samstagmittag zwei Pkw-Lenkerinnen auf der Judendorfer Straße in Gratwein. Eine 32-Jährige wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, die junge Frau musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungshubschrauber flog die Lenkerin nach der Erstversorgung durch das Notarztteam ins Uniklinikum nach Graz.

Im zweiten Auto saß eine 67-Jährige, sie konnte von Passanten aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie hatte, wie auch die 32-Jährige, bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Das Rote Kreuz brachte die Frau ins UKH nach Graz. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist im Moment noch unklar, wie die Polizei informiert.

Unfall sorgte für Straßensperre

Für die Dauer des Einsatzes musste die Judendorfer Straße gesperrt werden, insgesamt waren 25 Kräfte der Feuerwehr, das Rote Kreuz und vier Polizeibeamte im Einsatz.