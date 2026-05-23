Ein 29-jähriger Deutscher fuhr am Samstag gegen 14 Uhr in einer Gruppe von neun Motorradlenkern auf der L 25. Von Huben kommend in Fahrtrichtung Stallersattel geriet er bei Straßenkilometer 28,6 aus bislang unbekannter Ursache mit dem Motorrad in einer Linkskurve über den rechten Straßenrand hinaus. Dort prallte der 29-Jährige in eine Steinmauer.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch Organe des Roten Kreuzes und den Notarzt wurde er mit schweren Verletzungen von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.