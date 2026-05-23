Am Samstag gegen 13 Uhr mähte ein 47-jähriger Mann mit einem etwa 350 Kilogramm schweren ferngesteuerten Elektro-Mähroboter sein Grundstück in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See. Bei einem steilen Wiesenstück drohte der Mähroboter umzustürzen. Der 47-Jährige wollte das verhindern, kam dabei aber mit dem rechten Fuß unter das Kettenlaufwerk und dadurch mit dem linken Fuß ins Mähwerk. Der 47-jährige erlitt eine Schnittwunde. Es gelang ihm gerade noch rechtzeitig den Notausknopf am Mähroboter zu drücken, bevor Schlimmeres passieren konnte.

Zwei Urlauber hörten die Hilfeschreie des Mannes und setzten die Rettungskette in Gang. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach verbracht.