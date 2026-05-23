Bei einem verheerenden Grubenunglück im Norden Chinas sind mehr als 90 Bergleute ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag berichtete, ereignete sich im Liushenyu-Kohlebergwerk in der nördlichen Provinz Shanxi am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache eine schwere Gasexplosion. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich 247 Arbeiter im Bergwerk auf.

Die von den Behörden genannten Opferzahlen stiegen am Samstagmorgen stetig an. Der Staatssender CCTV berichtete, 123 Menschen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, vier unter ihnen in lebensbedrohlichem Zustand. Aufnahmen des Senders zeigten Helfer am Unfallort, die Menschen auf Tragen abtransportierten. Zahlreiche Rettungskräfte setzten die Suche nach Überlebenden fort.

Der verletzte Bergarbeiter Wang Yong sagte dem Sender, es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben und er habe Schwefel gerochen. Er habe gesehen, wie Menschen erstickten, bevor er selbst das Bewusstsein verlor. „Ich lag etwa eine Stunde dort und bin von selbst wieder aufgewacht“, berichtete Wang. Dann habe er gemeinsam mit anderen das Bergwerk verlassen können.

„Gründliche Untersuchung“ gefordert

Die Gasexplosion im Liushenyu-Kohlebergwerk war das folgenschwerste Bergbauunglück in China seit 17 Jahren. 2009 waren bei einer Explosion in einem Bergwerk in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang 108 Menschen ums Leben gekommen. Chinas Staatschef Xi Jinping rief zur Versorgung der Verletzten auf und forderte laut Xinhua eine „gründliche Untersuchung“ des Unglücks. Alle Beteiligten müssten „Lehren aus diesem Unfall ziehen“ und hinsichtlich der Arbeitssicherheit „stets wachsam bleiben“. Eine „verantwortliche Person“ des zuständigen Bergbauunternehmens sei „gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Gewahrsam genommen worden“, berichtete Xinhua.

Die Provinz Shanxi ist das Zentrum der Kohleförderung in China. Die asiatische Großmacht verzeichnet trotz des rasanten Ausbaus erneuerbarer Energien den größten Verbrauch von Kohle weltweit. Die Sicherheit in Bergwerken in China hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verbessert, trotzdem gibt es immer wieder Unfälle.

Während der Explosion sollen sich nach derzeitigem Erkenntnisstand 247 Personen unter Tage befunden haben. Laut chinesischen Berichten sei die Mine im Dreischichtsystem betrieben worden, wobei sich das Unglück während eines Schichtwechsels zugetragen habe.