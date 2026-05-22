Nächster Brandeinsatz am Freitag in Kärnten: Nachdem kurz nach Mittag fünf Feuerwehren zu einem Dachstuhlbrand bei einem Wohnhaus in Keutschach alarmiert wurden, heulten am späten Nachmittag in Velden die Sirenen. Laut ersten Informationen gab es in einem Pflegeheim in Lind ob Velden Feueralarm. Die Landesalarm- und Warnzentrale bestätigte den Einsatz. Nähere Informationen seien aber noch nicht bekannt, die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Insgesamt wurden vier Feuerwehren alarmiert. „Es ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Derzeit werden die Bewohner evakuiert“, schildert ein Augenzeuge. Das Feuer soll im Inneren des Gebäudes ausgebrochen sein.

Nähere Informationen folgen.