Zu einem besonderen musikalischen Erlebnis lädt die Musikkapelle Södingtal am Samstag, dem 30. Mai, in der ESV-Halle in Södingberg ein. Und nicht nur sie, sondern auch Kaiserin Sisi und ihr Franzl laden in einem launigen Video der Musikkapelle zu dem Konzert ein. Dort wollen die Musikerinnen und Musiker das Publikum mit vielen musikalischen Höhepunkten begeistern. Dieses Mal dreht sich alles um die Zeit der Monarchie. „Freuen dürfen sich die Besucher unter anderem auf eindrucksvolle Melodien aus dem Musical Elisabeth sowie auf die festlichen Klänge der k. und k.-Hoffanfaren“, lädt Marlies Jandl, die neue Obfrau der Musikkapelle Södingtal ein.

Das Motto lautet dieses Mal „Von Hofmusik bis 80er-Kult“. Beginn ist am 30. Mai um 20 Uhr in der ESV-Halle in Södingberg. Der Eintritt ist eine freiwillige Spende.