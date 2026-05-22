„250 Jahre VS Krones sind nicht nur ein Schuljubiläum – das ist Grazer Stadtgeschichte“, sagt Direktorin Regina Pock. Sie hat am Freitagvormittag zum großen Jubiläumsfest geladen, bei dem nicht nur zahlreiche Kinder, Absolventen und Eltern vorbeigeschaut haben, sondern auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Mit dabei war auch Künstler Tom Lohner, der eine persönliche Bindung an die Schule hat und Kinder bei der Gestaltung ihrer Bilder unterstützt hat.

1776 wurde die Schule gegründet und war zwei Jahre nach der Einführung der Unterrichtspflicht durch Kaiserin Maria Theresia eine der ersten Schulen in Österreich für Mädchen und Buben gleichermaßen. Heute sieht sich die Krones als lebendiges Zentrum für Mehrsprachigkeit, Integration und Weltoffenheit. Das „Bips“ steht für „Bilingual Primary School“, denn die Schule hat einen Englisch- und Integrationsschwerpunkt. Neben Deutsch wird teils auch Englisch als Unterrichtssprache eingesetzt.

250-Jahr-Jubiläum der Bips Krones mit großer Ausstellung in der Schule

Das Herzstück des Jubiläumsjahres ist eine Ausstellung im Schulgebäude, konzipiert von Künstlerin Alexandra Riewe. Es wurden alte Chroniken, Briefe und Schriften aus dem Schulkeller geborgen, ehemalige Absolventen wurden befragt und führten Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie mit den heutigen Schulkindern. Natürlich darf auch der Blick in die Zukunft nicht fehlen: Schulkinder haben selbst ihre Vorstellungen von einer Volksschule in 250 Jahren entwickelt. „Die Geschichte dieser Schule steckt buchstäblich in ihren Mauern und in ihrem Keller“, sagt Riewe. „Es war ein Privileg, diese Schichten freizulegen und sichtbar zu machen.“

Beim Jubiläumsfest, das auch im benachbarten ATG-Innenhof stattfand, konnten die Kinder dann unter anderem Spiele ausprobieren, die bereits vor 250 Jahren gespielt wurden. Und Tom Lohner war mit der Malstation der kreative Mittelpunkt des Festes.