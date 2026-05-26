Auf der „Freizeitmeile“ in St. Stefan im Rosental, wo sich auch die Kindererlebniswelt und das Freibad befinden, herrscht derzeit reges Treiben. Es wird gehämmert, gebohrt und geschraubt: Die finale Bauphase für den neuen Sport- und Bewegungspark hat begonnen.

Die offizielle Eröffnung des neuen Freizeitangebots findet am 19. Juni statt und wird gemeinsam mit Ninja-Warrior-Star Joel Mattli gefeiert. Möglicherweise kann die Anlage aber schon früher genutzt werden: „Wenn die Abnahme durch den TÜV positiv ausfällt, ist sie bereits Anfang Juni freigegeben. Sie ist jetzt schon ein Highlight der Region“, freut sich Bürgermeister Johann Kaufmann.

Einzigartige Trainingswelt

Denn der neue Bewegungspark kombiniert mit 20 Ninja-Parcours-Elementen, 15 Calisthenics-Modulen sowie sechs Motorik-Fun-Stationen mehrere Trainingswelten: „Diese Dreierkombination ist unseres Wissens einzigartig im deutschsprachigen Raum. Für uns selbst war es außerdem der größte Auftrag bisher“, so Florian Schachner, Geschäftsführer der ausführenden Baufirma Barzflex, die bereits mehr als 200 Sportanlagen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und sogar Georgien realisiert hat.

„Das Ziel war es, Bewegung im Alltag niederschwellig zu ermöglichen und gleichzeitig einen neuen, lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen zu schaffen. Als Gemeinde mit vielen Sportvereinen passte eine solche Anlage einfach perfekt hinein“, so ÖVP-Gemeinderat und Jugend- und Sportausschussobmann Patrick Schwarhofer, der das Projekt im Vorjahr initiierte.

Die Sportanlage hat man so konzipiert, dass sie von allen – ob Kinder oder Jugendliche, Erwachsene und Senioren – bespielt werden kann. Fokus lag auch auf der Nutzerfreundlichkeit: An jedem Gerät findet sich eine Beschreibung sowie QR-Codes mit Übungen für alle Leistungsniveaus – vom Einsteiger bis zum Profi.

Für 232.000 Euro

Der Bau der Sportanlage dauerte fünf Wochen und kostete rund 232.000 Euro. Ein privater Sponsor, der selbst nicht genannt werden will, finanzierte die Geräte im Wert von 132.000 Euro, die Gemeinde St. Stefan im Rosental steuerte 100.000 Euro bei. Der Bewegungspark wird frei zugänglich sein – und das ganzjährig. Betrieben wird der Bewegungspark von der Gemeinde selbst.