Bereits zum 50. Mal wird in Klagenfurt um die Wette gelesen und damit Ingeborg Bachmann geehrt. Gerade das öffentliche Lesen vor einer Jury und vor dem Publikum im Fernsehen macht die Magie dieses Festes der Literatur aus.

Die Tage der deutschsprachigen Literatur finden von 24. bis 28. Juni statt, das Teilnehmerfeld wurde heute in einer Pressekonferenz präsentiert: Der Grazer Autor Christoph Szalay, der Wiener Wolfgang Popp und die Korneuburgerin Magdalena Schrefel sind aus Österreich mit dabei. Der 1987 in Graz geborene Szalay liest auf Einladung von Jury-Mitglied Brigitte Schwens-Harrant. Weitere Teilnehmer sind die aus Deutschland stammenden Kurt Prödel, Lena Schätte, Gesche Heumann, Caroline Rosales, Derya Uzun, Slata Roschal, Ozan Zakariya Keskinkiliç, Jovana Reisinger und Fiona Sironic sowie die Schweizerin Seraina Kobler und die aus Ungarn stammende Kinga Tóth. Auch letztere Autorin wurde von Schwens-Harrant eingeladen. Tóth war nicht nur Grazer Stadtschreiberin (2018), sie tritt auch als Performance-Künstlerin auf und brachte zuletzt den Gedichtband „Mariamachina“ im Verlag Matthes & Seitz heraus. Tóth trat bereits in Klagenfurt in der Villa For Forest auf.

Eröffnung wird live übertragen

Die Landesdirektorin des ORF Kärnten, Karin Bernhard, die die Tage der deutschsprachigen Literatur gemeinsam mit 3sat und dem Land Kärnten als Partner veranstaltet, wies bei der Präsentation darauf hin, dass man mit 500.000 Euro auskomme: „Klagenfurt ist die Literaturhauptstadt schlechthin.“ Die Lesereihenfolge wird am 23. Juni ausgelost, die Eröffnung am 24. Juni ab 19 Uhr wird live auf 3sat übertragen. Die Klagenfurter Rede zur Literatur hält die deutsche Schriftstellerin Helga Schubert. Gelesen und von 3sat live übertragen wird von 25. bis 27. Juni, die Preise werden am 28. Juni ab 11 Uhr vergeben.

Der Grazer Christoph Szalay nimmt am Bachmann-Preis teil © Christoph Huber

„Literaturland Kärnten“

Für Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner ist der Wettbewerb ein „wichtiges Signal nach außen“, das zeige, dass Kärnten „auch ein Literaturland“ ist. Ausgelobt sind der Ingeborg-Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt, der auf 30.000 Euro erhöht wurde: „Der Bachmann-Preis geht um die Welt“, sagte Bürgermeister Christian Scheider. Und die Welt kommt auch nach Klagenfurt, denn bereits jetzt kündigen sich viele internationale Medienvertreter und -vertreterinnen an. „Einzigartig in Europa ist es, dass wir so eine umfassende Live-Sendung anbieten“, sagte Ursula Schirlbauer von 3sat. Weitere Preise sind der Kelag-Preis (15.000 Euro), der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der 3sat-Preis (7500 Euro), der BKS Bank-Publikumspreis (7000 Euro) und ein Preis des Carinthischen Sommers für eine Festival-Schreiberin oder -Schreiber (3000 Euro).

Den Jury-Vorsitz hat wieder Klaus Kastberger inne, für den „Literaturkurs neu“ (eine Schiene zur Nachwuchsförderung) konnten Georg-Büchner-Preisträger Josef Winkler und Thomas Lang als Tutoren sowie Julia Weber als Tutorin gewonnen werden.