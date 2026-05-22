„Hopp, hopp, hopp“, wurden die beiden Seebodener Schuldirektoren Josef Hillebold und Evelyn Wernitznig-Steiner sowie Sponsor Augustin Mayer angefeuert. Mit einem 60-Meter-Sprint weihten sie die 60-Meter-Laufbahn der neuen Leichtathletik-Anlage der Volksschule und der Musikmittelschule (MMS) ein. Diese verfügt auch über ein Weitsprungbecken und bietet Schülerinnen und Schülern künftig ideale Voraussetzungen, um Leichtathletik verstärkt in den Schulalltag zu integrieren.

Bei einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier, gestaltet vom Orchester der MMS, dem Kinderchor und der Akrobatik-Turngruppe, betonten die Direktoren sowie Sportreferent Horst Zwischenberger die Bedeutung von Bewegung und Sport für eine gesunde Entwicklung von Kindern. Gerade in einer Zeit, in der digitale Medien einen großen Teil des Alltags einnehmen, seien moderne Bewegungsräume besonders wichtig, um die Jugend für eine aktive Freizeitgestaltung zu begeistern. Bürgermeister Thomas Schäfauer dankte Mayer sowie Walter Hofer und dem Verein Purzelbaum, ohne deren Unterstützung die Umsetzung nicht möglich gewesen wäre. Im Anschluss testeten auch die Kinder die neue Anlage mit großer Begeisterung.