Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 55-jährige Ungarin mit ihrem Auto von Lienz kommend in Richtung Matrei. Plötzlich geriet sie aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei seitlich mit einem entgegenkommenden Wagen, der von einem 31-jährigen Kolumbianer gelenkt wurde.

Der Pkw des Mannes kam anschließend von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Auch die Ungarin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, der Wagen kam von der Straße ab und in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Rettungseinsatz

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Die vier Beifahrer des Mannes (drei Kolumbianerinnen im Alter von 28, 30 und 33 Jahren sowie ein Kolumbianer im Alter von 31 Jahren) blieben unverletzt.