Ehre, wem Ehre gebührt. Die Landwirtschaftskammer hat auch dieses Jahr wieder den Bauernhof des Jahres gesucht und ist neuerlich fündig geworden. Besonders auffällig: Dieses Jahr setzten sich drei Höfe, die auf PV-Anlagen setzen, durch.

Den ersten Platz – und damit den Titel „beliebtester Bauernhof der Steiermark“ – sicherten sich Erhard, Eva, Sabrina und Julia Greinix aus Edelschrott. Als Land- und Forstwirt hat Erhard Greinix schon zahlreiche Höhen und Tiefen durchgemacht. Einst zerstörte das Sturmtief Paula im Jahr 2008 die gesamten Waldflächen des Betriebes. Davon ließ sich der Landwirt aber nicht aus der Fassung bringen.

Sturm bringt Sieger nicht vom Weg ab

2017 investierte er kräftig in einen Biomasthendl-Stall, 2021 nochmals in einen sogenannten Voraufzuchtstall, in dem Greinix die Küken bis zu ihrem 29. Lebenstag aufzieht, bis sie schließlich in seinen Biomasthendl-Stall einziehen. 9.600 Biomasthühner betreut Erhard Greinix, die einen Wintergarten sowie einen freien Auslauf auf die Hühnerweide haben.

Mittlerweile kommt 96 Prozent des Stroms vom Dach des Hofes. Auf den Dächern seiner Wirtschaftsgebäude hat Erhard Greinix bereits 2011 die ersten Photovoltaik-Module zur Herstellung von Sonnenstrom installiert und diese kontinuierlich erweitert. Er begann mit einer Leistung von 20 kWp und baute diese auf heute 60 kWp aus. Greinix, der bald schon den Betrieb an seine Tochter Sabrina übergeben wird, sagt: „Ich schütze meine Biomasthühner vor einem Black-out durch eigenen Strom und mit einem System aus Notstromaggregaten und Stromspeichern, die einen Stromausfall in den Ställen absolut verhindern.“

Den zweiten Platz sicherten sich David und Bernadette Hausleitner aus Markt Hartmannsdorf. In der Begründung heißt es: „Hausleitner zeigt kompromisslos, wie viel Qualität in Regionalität steckt – er setzt auf Farina-Vulkanlandweizen und Vulkanlandschweine.“ Seit zwölf Jahren wächst auf den Feldern Farina Vulkanlandweizen, der vor allem für die Brotherstellung dient. Hausleitner, der mit einer Ernte von 100 Tonnen einer der größten Farina-Vulkanlandweizenproduzenten ist, zeigt sich dabei gewissermaßen als Perfektionist. „Es werden ständig Proben gezogen, um diese Eigenschaften zu überprüfen“, sagt er. Auch er setzt bei seiner Landwirtschaft auf Strom aus der Photovoltaikanlage samt Speicher, die seit Februar installiert sind. „Dreiviertel des jährlichen Stromverbrauchs für Fütterungstechnik, Lüftung, Silotechnik, Heizung und das Privathaus wird so erzeugt“, sagt Hausleitner.

Platz zwei für David und Bernadette Hausleitner | Platz zwei für David und Bernadette Hausleitner © ALEXANDER DANNER

Der dritte Platz geht an Kerstin und Karl Klug aus Mooskirchen. Die Besonderheit des Hofes: Der Käse. Insgesamt 13 verschiedene Sorten hat das Ehepaar im Angebot. Mit dem „Gießenberg-Käse“ holte sich Kerstin Klug 2025 auch den Landessieg. Stillstand ist aber keine Option. Im August bringt Kerstin Klug eine neue Käsesorte auf den Markt: Wolfis Pfefferbiss, der vier Monate reift. 50.000 bis 70.000 Liter Milch verarbeitet Kerstin Klug pro Jahr, die das Käsen zu ihrem Hauptberuf machte; ihr Mann Karl fokussiert sich hingegen auf die Stall- und Außenarbeiten.

Kerstin und Karl Klug aus Mooskirchen | Kerstin und Karl Klug aus Mooskirchen © ALEXANDER DANNER

„Wir haben einen besonderen Tierwohlstall gebaut, bei dem die Tiere das Gefühl haben mitten in einer Wiese zu liegen. Sie haben sehr viel Licht, Luft, Sonne sowie getrennte Fress- und Liegeplätze. Mehr kann man für die Tiere nicht mehr tun“, sagt Karl Klug. Auch der Hof der Klugs setzt auf Strom vom Dach und PV-Freiflächen, der über eine besondere Form einer Energiegemeinschaft geliefert wird. Die Wärme wird von Hackschnitzeln aus dem eigenen Wald hergestellt. Zwischen 80 und 90 Prozent des Strom- und Wärmebedarfs wird durch erneuerbare Energie gedeckt.