Produktions- und Lagerhallen, ein zu beladender Lkw und ein Shop sind erste Eindrücke beim Besuch des Kraubather Unternehmens Cranpool Alois Grabner. Seit 59 Jahren soll mit Pools im privaten Bereich „ungetrübter Badespaß“ ermöglicht werden. 1952 von Alois und Jossefine Meta Grabner gegründet, war das Unternehmen erst in der Holzbranche tätig. Das entpuppte sich als nicht zielführend.

Die „unternehmerische Flexibilität seines Vaters und Markterfordernisse“ ergaben 1967 einen Branchenwechsel. Der Vertrieb von Schwimmbädern mit dem Markennamen „Cranpool“ habe sich als richtiger Schritt erwiesen, erzählt Wolfgang Grabner, der mit seinem Bruder Peter das Unternehmen führt. „Peter ist mit Grabner Pools Deutschland in München, ich am Firmensitz in Kraubath tätig“, erzählt der Betriebswirt.

Ein Paket „Swimmingpool“ ist für die Montage bereit © KLZ / Johanna Birnbaum

Zehn Millionen Euro Umsatz

„Erst war der Betrieb eine reine Vertriebsorganisation amerikanischer Stahlwandbecken. Wir haben mit Cranpool Pionierarbeit auf dem österreichischen Schwimmbadmarkt geleistet und wesentlich dazu beigetragen, dass Pools kein Nischenprodukt für eine elitäre Oberklasse mehr sind“, betont Wolfgang Grabner.

500 Pools liefert Cranpool mit 50 Beschäftigten sowie Filialen in Wien, Graz, Wels und Hallein-Oberalm jährlich aus. Gemeinsam mit der Münchner GmbH werden zehn Millionen Euro Umsatz gemacht, wobei die Poolbranche im Moment etwas aus dem Gleichgewicht sei. „Wir hatten während der Pandemie einen Boom und 2020/21/22 ein Umsatzplus von 20 Prozent. 2023 gab es noch Nachholaufträge. Durch die Krisen auf der Welt sind die Menschen aber vorsichtiger geworden und warten ab“, berichtet Grabner.

Zwei Millionen investiert

Deshalb sei es für sein Unternehmen sehr wichtig, innovativ zu sein, Nischen zu erkennen und auch zu füllen. Hilfreich dabei ist eine C&C-Stanzmaschine, die seit 2024 in Kraubath in Betrieb ist. Zwei Millionen Euro wurden investiert. „Wir können hier in Maßarbeit Stahlbleche schneiden und stanzen. Außerdem haben wir auch die Möglichkeit die Stahlbleche gleich aufzurollen und mit Papier für den Transport einzuwickeln“, erklärt Produktionsleiter Gerhard Schwaiger, der seit 34 Jahren im Unternehmen ist.

Bedient wird die Maschine von Franz Kolland, der auch auf eine spezielle Stanze hinweist, welche das Zusammenfügen der Stahlbleche auf eine neue Ebene hebe. „Wir haben dafür auch bereits Patente angemeldet“, sagt Grabner. Alle Stahlteile werden so in Kraubath gefertigt, bei einem Partner in Rottenmann beschichtet und in Kraubath für die Montage bereitgestellt. „Wir können so auf jedes Kundenbedürfnis eingehen und in Komponenten denken“, betont Grabner.

Showroom auf der Wiese

Und die neue Maschine für die Produktion ermöglicht auch einen weiteren Geschäftszweig, der auf- und ausgebaut werden soll. „Wir können jeden benötigten Stahlteil für eine Sanierung oder Reparatur alter Pools bei uns in Maßarbeit herstellen“, erläutert Grabner während er den Showroom zeigt. Dieser befindet sich auf einer Wiese, wo vier mit Wasser gefüllte Pools stehen.

Der Showroom von Cranpool in Kraubath © KLZ / Johanna Birnbaum

„Das ist wichtig, damit sich Kunden gleich vorstellen können, wie groß ein Pool sein kann und welche Ausführungen es gibt. Wir sprechen von Aufstellbecken und solchen, die barrierefrei eingebaut werden“, erklärt er. Vier Montageteams zu je zwei Mann sind für den fachgerechten Auf- und Einbau des Pools zuständig.

Sinnvoller Poolfüllkalender

Grabner ist auch Präsident des Österreichischen Verbandes für Schwimmbadwirtschaft und wird mit dem Thema Wassermangel und Poolbefüllungen konfrontiert. Er empfiehlt einen Poolfüllkalender, den schon einige Gemeinden anbieten „Da trägt man sich bei einem freien Termin ein und kann das Pool befüllen. So kann man Spitzenlasten vermeiden“, erläutert er.