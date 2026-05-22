Gegen 19.45 Uhr am Donnerstag krachte ein 17-jähriger Mopedfahrer mit einem 17-jährigen Motorradfahrer zusammen. Beide waren auf einer Begleitstraße der A9 in Kammern im Liesingtal im Bezirk Leoben unterwegs.

Als sie aufeinandertrafen, konnten sie nicht mehr rechtzeitig abbremsen und eine Kollision vermeiden. Einer der Jugendlichen erlitt dabei Verletzungen am Unterschenkel, der andere kam mit leichten Verletzungen davon.

Lenker hatte keinen Führerschein

Bei Ermittlungen der Polizei stellte sich jedoch heraus, dass er der beiden Jugendlichen weder eine gültige Lenkerberechtigung besaß noch dass sein Fahrzeug für den Verkehr zugelassen war.

Wie genau es zum Unfall kam, konnte die Polizei auf Nachfrage bisher nicht mitteilen. Die Ermittlungen im Fall laufen. Ein Alkomattest verlief bei beiden negativ.