„Morgenstimmung“ von Edvard Grieg, „All Is Full of Love“ von Björk und „Live is Life“ von Opus: Das sind nur drei der 18 Musikstücke, die das Glockenspiel im Ostturm des Osloer Rathauses derzeit im Repertoire hat. Ursprünglich wurden in dem Backsteinbau im Stil des nordischen Funktionalismus, in dem jedes Jahr der Friedensnobelpreis vergeben wird, 38 Klangkörper angeschlagen.

Im Jahr 2000 wurde das Glockenspiel zum 50-jährigen Jubiläum des Rathauses zum größten Carillon Skandinaviens , bestehend aus 49 Bronzeglocken erweitert. Aber insgesamt sind es eigentlich 50. Denn gegenüber, am Hafenanleger Honnørbrygga baumelt eine einsame Glocke an einem Stahlseil zwischen zwei 20 Meter hohen Stahlstehern.

Das 1,4-Tonnen-Exemplar war einst Teil des Carillon, war aber immer ein Außenseiter und wurde, weil ihr Klang nicht zu den anderen passte, aussortiert. Also ging sie während des Umbaus zum Stimmen zurück in die Gießerei – und geriet in Vergessenheit.

Bis die norwegische Künstlerin A. K. Dolven sie entstaubte und zum Hauptdarsteller der zunächst temporären Installation machte. Jeder kann sie über ein Wah-Wah-Gitarrenpedal, wie es E-Gitarristen verwenden, zum Läuten bringen. Denn auch die Stimmen von Außenseitern sollten gehört werden.