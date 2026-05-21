Im Zuge der mehr als einstündigen Debatte wird Peter Piffl-Percevic laut. „Der Jakominiplatz, in seiner heutigen Form, der ist am Ende“, ruft das ÖVP-Urgestein seinen Kollegen im Gemeinderat zu. Dass die Koalition in einem 74 Seiten umfassenden Papier lediglich „empfiehlt, die Überarbeitung des Jakominiplatzes in Angriff zu nehmen“, erzürnt ihn regelrecht. „Da steigen 95.000 Leute um, dazu kommen Radfahrer und Fußgänger.“ Es sei jetzt schon ein Chaos und noch mehr Personen vertrage der Platz nicht.

Noch mehr Personen mit Bus und Straßenbahn transportieren, das ist aber genau das Ziel der Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ. Um ein Drittel mehr Menschen als heute sollen 2040 mit den Öffis unterwegs sein. So sieht es der „Masterplan Öffentlicher Verkehr 2040“ vor, der an diesem Donnerstag im Gemeinderat beschlossen wurde.

Mit dem Masterplan ÖV zu einem Drittel mehr an Öffi-Fahrgästen

Der Jakominiplatz ist aber nur ein Teil des Masterplans. Herzstück ist die Linie 8, für die es für die zwei inneren Abschnitte ja bereits den konkreten Planungsbeschluss gibt. Für die Grünen präsentiert Klubchef Karl Dreisbiebner das Gemeinderatsstück und verweist auf „die wesentlichen Hebel für die weitere Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs“: Eben die Straßenbahn, die bald mittels Linie 2 auch zur Uni fahren soll, das flächendeckende Busnetz, den Kauf neuer Straßenbahnen – die erste neue Flexity wird kommende Woche den Betrieb aufnehmen – sowie die Verschränkung der S-Bahn mit den Graz Linien-Angeboten.

Haben 2007 den Nahverkehrsknoten eröffnet: Siegfried Nagl, Minister Werner Faymann, ÖBB-Chef Martin Huber, Landesrätin Christina Edlinger-Ploder und Landeshauptmann Franz Voves. Die Straßenbahn war von Anfang an mitgedacht – sie fährt bis heute nicht © Land Steiermark

Auch das geht der ÖVP zu langsam. Dass die Anbindung des Nahverkehrsknotens Don Bosco mit der Linie 8 erst für 2033 vorgesehen ist, sei viel zu spät. Es brauche andere Priorisierungen, fordert Klubchefin Anna Hopper ein. Das kostet die Grünen mehrere Lacher. „Diese Nahverkehrsdrehscheibe wurde 2007 eröffnet, das wusste man auch schon davor lange – es wurde unter eurer Führung nie die Straßenbahn angeschlossen, das legen jetzt wir vor“, so Gemeinderat Tristan Ammerer. Auch SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch listet auf, was alles in den 19 Jahren unter Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl liegengeblieben sei.

Ideologie-Debatte und der große Haken im Masterplan

Am Ende stimmt die ÖVP gegen den Masterplan ÖV, weil es „auch Menschen gibt, die in Autos sitzen. Die müssen wir auch ernstnehmen“, so Hopper. Der Masterplan ist ihr „zu ideologisch, zu einseitig“, es fehle das Gesamtkonzept. „Das ist ein Masterplan ÖV, nicht IV wie Individualverkehr“, kontert Ammerer. Für das Gesamtkonzept verweist er die ÖVP auf den Mobilitätsplan 2040. „Dort steht alles drin.“

Zurück zum Jakominiplatz. Dem ist im Masterplan eine Seite gewidmet, auf der acht Punkte aufgelistet sind. So soll etwa eine „Entflechtung des Busnetzes“ geprüft werden, indem man einzelne Buslinien etwa auf den Ring verlagert. Mit Beschattungsmaßnahmen will man die Aufenthaltsqualität steigern und anderes mehr. Details dazu gibt es keine.

Der große Haken an diesem Masterplan findet sich dann in den Fußnoten. All die aufgelisteten Maßnahmen, die es braucht, um die Mobilitätsziele zu erreichen und die Öffi-Kapazitäten um ein Drittel zu steigern, stehen in Sparzeiten wie diesen unter Finanzierungsvorbehalt. Konkrete Planungen und Umsetzungen erfolgen „nach Maßgabe der finanziellen Rahmenbedingungen“. Sprich: Auch wenn das Papier 2040 im Namen führt, ist eine Umsetzung bis dahin damit nicht garantiert.

Weitere Beschlüsse im Gemeinderat

Weitere Beschlüsse im Gemeinderat: Der Grundsatzbeschluss zum Ausbau des Fußballstadions in Liebenau wurde mit Koalitionsmehrheit abgesegnet, das Paket „Sichere Schulen“ wurde einstimmig angenommen, bei dem vier Grazer Pflichtschulen mit einem Schließ- und Alarmsystem ausgestattet werden und die angestrebte Reform der Bezirksräte erhielt ebenfalls eine Mehrheit.